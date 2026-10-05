"VREME RADI PROTIV RUSIJE": Makron poslao oštru poruku Moskvi, sa Zelenskim dogovara novu pomoć Ukrajini
- Makron je posle razgovora sa Zelenskim poručio da Francuska razmatra konkretnu podršku Ukrajini za presretanje dronova i odbranu od ruske agresije.
- Istakao je punu solidarnost sa Kijevom i naveo da će Francuska i Evropa nastaviti da pomažu Ukrajini i traže zaštitu civila i put ka trajnom miru.
Francuski predsednik Emanuel Makron poručio je da "vreme radi protiv Rusije" nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, tokom kojeg su dvojica lidera razgovarala o konkretnoj pomoći Kijevu u presretanju dronova, novim isporukama naoružanja i obuci ukrajinskih pilota na francuskim avionima Rafal.
"Predsednik Zelenski i ja razgovarali smo o konkretnoj podršci koju možemo da pružimo kako bismo pomogli Ukrajini da presreće dronove i suprotstavi se ruskoj agresiji", napisao je Makron.
Prema njegovim rečima, tokom razgovora ponovo je uverio ukrajinskog predsednika u solidarnost i punu podršku Francuske u trenutku "kada je Rusija dospela u ćorsokak na frontu, uporno odbija sve pozive na prekid vatre i donosi neodgovornu odluku da intenzivira napade na infrastrukturu i civilne ciljeve".
Makron je dodao da će Francuska i Evropa nastaviti da podržavaju Ukrajinu i traže načine da zaštite civile, smanje intenzitet neprijateljstava i doprinesu postizanju pravednog i trajnog mira.
"Nećemo popustiti pred zastrašivanjem niti pred eskalacijom sa ruske strane. Rusija ne sme da pogreši, vreme radi protiv nje", zaključio je Makron.
Kako je ranije preneo Ukrinform, predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom o ruskoj eskalaciji napada, odbrambenim potrebama Ukrajine, novim isporukama naoružanja i obuci ukrajinskih pilota na francuskim avionima Rafal.
(Kurir.rs/Ukrinform)