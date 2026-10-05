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Francuski predsednik Emanuel Makron poručio je da "vreme radi protiv Rusije" nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, tokom kojeg su dvojica lidera razgovarala o konkretnoj pomoći Kijevu u presretanju dronova, novim isporukama naoružanja i obuci ukrajinskih pilota na francuskim avionima Rafal.

"Predsednik Zelenski i ja razgovarali smo o konkretnoj podršci koju možemo da pružimo kako bismo pomogli Ukrajini da presreće dronove i suprotstavi se ruskoj agresiji", napisao je Makron.

Prema njegovim rečima, tokom razgovora ponovo je uverio ukrajinskog predsednika u solidarnost i punu podršku Francuske u trenutku "kada je Rusija dospela u ćorsokak na frontu, uporno odbija sve pozive na prekid vatre i donosi neodgovornu odluku da intenzivira napade na infrastrukturu i civilne ciljeve".

Makron je dodao da će Francuska i Evropa nastaviti da podržavaju Ukrajinu i traže načine da zaštite civile, smanje intenzitet neprijateljstava i doprinesu postizanju pravednog i trajnog mira.

"Nećemo popustiti pred zastrašivanjem niti pred eskalacijom sa ruske strane. Rusija ne sme da pogreši, vreme radi protiv nje", zaključio je Makron.