Planeta
DRONOVI POGODILI BRODOVE KOD OBALE BUGARSKE Jedan potonuo, drugi izgoreo: U toku potraga za posadom
- Dronovi su pogodili dva broda kod obale Bugarske u Crnom moru, a za posadom jednog plovila se traga.
- Bugarski zvaničnici sazvali su sastanak o odbrani i bezbednosti nakon incidenta.
- Premijer Rumen Radev obratiće se javnosti u utorak u 11.15 časova po lokalnom vremenu.
Slušaj vest
Dronovi su pogodili dva broda kod obale Bugarske u Crnom moru, a za posadom jednog od plovila se traga, saopštio je Rumen Nikolov, direktor Centra za koordinaciju pomorskog spasavanja u Varni, piše Euronews.com.
Bugarski premijer Rumen Radev obratiće se javnosti u utorak u 11.15 časova po lokalnom vremenu, nakon što je sazvao sastanak zvaničnika zaduženih za odbranu, unutrašnje poslove i bezbednost.
Sastanak je usledio nakon što su dronovi pogodili dva broda u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru.
(Kurir.rs/Euronews)
Reaguj
Komentariši