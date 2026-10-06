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Dronovi su pogodili dva broda kod obale Bugarske u Crnom moru, a za posadom jednog od plovila se traga, saopštio je Rumen Nikolov, direktor Centra za koordinaciju pomorskog spasavanja u Varni, piše Euronews.com.

Bugarski premijer Rumen Radev obratiće se javnosti u utorak u 11.15 časova po lokalnom vremenu, nakon što je sazvao sastanak zvaničnika zaduženih za odbranu, unutrašnje poslove i bezbednost.

Sastanak je usledio nakon što su dronovi pogodili dva broda u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru. 

(Kurir.rs/Euronews)

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