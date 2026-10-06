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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD spremne da pomognu Rusiji nakon što je Stejt department objavio da prati izveštaje o potencijalno smrtonosnom slučaju "upale pluća nepoznate etiologije", povezanom sa ruskom laboratorijom za istraživanje kuge.

- Svakome ko ima takvu vrstu problema, uvek smo spremni da pomognemo - rekao je Tramp novinarima u ponedeljak.

Upitan o tome kako SAD planiraju da ublaže rizik koji dolazi iz Rusije, Tramp je rekao da njegova administracija to "veoma ozbiljno razmatra".

Tramp je izbijanje bolesti nazvao "plućnom kugom", nastavivši sa opisom upale pluća kao "teške bolesti" i dodavši da su "ti mikrobi postali jači i pametniji. Oni su poput armije".

U nedelju je portparol Stejt departmenta naveo u saopštenju: "Upoznati smo sa izveštajima o smrtonosnom slučaju gde postoji sumnja na plućnu kugu u Irkutskoj oblasti u Rusiji. Pažljivo pratimo situaciju sa Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i našim drugim međuagencijskim partnerima".

- Mnogi detalji još nisu potvrđeni. Podstičemo ruske vlasti da brzo i otvoreno dele tačne informacije - dodao je portparol.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp pojavio se sa znatno tamnijom kosom i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nije poznato da li je promena trajna. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Gde je zabeležen slučaj kuge?

Zdravstvene vlasti u ruskoj Irkutskoj oblasti pokrenule su protivepidemijske mere nakon što je zaposlenoj u institutu za kugu dijagnostikovana "upala pluća nepoznate etiologije", potvrdila je u nedelju sanitarna inspekcija te zemlje, Rospotrebnadzor.

Reč je o Naučnoistraživačkom protivkugmnom institutu u Šelehovu, u južnom Sibiru, u Rusiji.

Saopštenje je usledilo nakon što su neki ruski mediji i javne ličnosti izvestili o smrtnom slučaju koji je potencijalno uzrokovan kugom i povezan sa laboratorijskim radnikom.

Ruski zvaničnici nisu izneli više detalja o radnici, ali su mediji pisali da je reč o ruskoj laborantkinji Darji S. (28), koja je preminula od kuge nakon što se u institutu u Irkutsku slomila epruveta sa uzorcima patogena.

Ruska laborantkinja Darja S. (28) preminula je od kuge nakon što se u institutu u Irkutsku slomila epruveta sa uzorcima patogena. Foto: Društvene Mreže

U saopštenju ruske agencije navodi se da "tokom rada sa patogenim mikroorganizmima u Irkutskom protivkugmnom institutu nisu zabeleženi nikakvi incidenti".

U saopštenju se dodaje da je "sanitarno-epidemiološka situacija" u Irkutskoj oblasti, kao i u gradovima Irkutsk i Šelehov, "stabilna".

Irkutsk Foto: PavelChigir/Shutterstock

Reakcija ruskih vlasti

Regionalni guverner Igor Kobzev naveo je u petak u saopštenju da su osobe koje su bile u kontaktu sa stanovnicom koja je zaražena "posebno opasnom infekcijom" stavljene pod medicinski nadzor.

Reagujući na sve veće spekulacije, guverner je u ponedeljak rekao da "u njenim biomaterijalima nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa profesionalnom delatnošću te žene" i da drugi radnici laboratorije poslednjih dana nisu tražili medicinsku pomoć.

Zvaničnici su saopštili da niko od identifikovanih kontakata za sada ne pokazuje simptome i da su njihovi laboratorijski testovi negativni, prema rečima Kobzeva.

Pre nego što je Rospotrebnadzor objavio da je bolest zaposlene posledica upale pluća nepoznatog uzroka, Aleksej Cidenov, šef Burjatije, regiona koji se graniči sa Irkutskom oblašću, nagovestio je da je žena možda umrla od kuge.

Pozivajući se na zdravstvene zvaničnike Burjatije, Cidenov je u petak u objavi na svom Telegram kanalu napisao da "žena koja je umrla u Irkutskoj oblasti, moguće od kuge, nije posećivala Burjatiju“, uveravajući meštane Burjatije da "u republici nema žarišta kuge".

Bakterija Yersinia pestis izaziva kugu Foto: nobeastsofierce/Shutterstock

U jeku istrage, u regionu su najavljene određene zaštitne mere. Uvedene su zaštitne maske u Fabrici aluminijuma u Šelehovu, prema rečima direktora fabrike Artema Fominiha.

"Bolje sprečiti nego lečiti", napisao je Fominih u objavi na svom Telegram kanalu u subotu, tražeći od zaposlenih da "poštuju mere opreza".

Dodao je da u Šelehovu kruže neke kontradiktorne informacije o situaciji i apelovao na radnike fabrike da odmah potraže medicinsku pomoć ukoliko osete bilo kakve simptome.

Reakcija SAD

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštio je u nedelju da "pažljivo prate situaciju" u saradnji sa Stejt departmentom.

"Bezbednost i sigurnost građana SAD naš su najviši prioritet", saopštio je CDC.

- Mnogi detalji nisu potvrđeni. Podstičemo ruske vlasti da brzo i otvoreno dele tačne informacije - rekao je portparol Stejt departmenta u saopštenju.

"Kuga je poznata bolest i leči se uobičajenim antibioticima, posebno ako lečenje počne rano. Slučajevi se prirodno pojavljuju u mnogim delovima sveta", dodaje se u saopštenju.

Dve nove vakcine protiv kuge pokazale su 100% efikasnost u zaštiti miševa od smrtonosne infekcije bakterijom Yersinia pestis Foto: Shutterstock

Kuga nije nestala: Kako se prenosi, koji su simptomi i koliko je opasna

Kuga je bolest koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis, prema podacima CDC-a.

Ljudi se mogu zaraziti nakon ujeda zaražene glodarske buve, stupanjem u kontakt sa kontaminiranom tečnošću ili tkivom zaražene životinje, ili udisanjem zaraženih kapljica u vazduhu.

Postoje tri oblika kuge: bubonska, plućna i septicemična. Simptomi često uključuju povišenu temperaturu, groznicu i slabost.

Plućna kuga je najozbiljniji oblik i jedini koji se potencijalno može širiti sa čoveka na čoveka. Nastaje kada se bakterija proširi na pluća pacijenta sa nelečenom bubonskom ili septicemičnom kugom, ili kada osoba udahne zarazne kapljice, navodi CDC.

Bubonska kuga je ozloglašena po tome što je tokom 1300-ih godina usmrtila milione ljudi u Evropi. Iako bolest i dalje postoji, moderna medicina i napori javnog zdravstva učinili su je manje opasnom.

Kuga se može lečiti terapijom antibioticima. Što se pre prime antibiotici, to su veće šanse za potpun oporavak.

Bakterija Yersinia pestis izaziva kugu Foto: MichaelTaylor/Shutterstock

Zašto je plućna kuga posebno opasna?

Plućna kuga predstavlja najvirulentniji oblik bolesti i razlikuje se od bubonske kuge po jednoj izuzetno važnoj osobini: može da se prenosi direktno sa čoveka na čoveka preko respiratornih čestica.

Inkubacija može biti veoma kratka. Svetska zdravstvena organizacija navodi da simptomi u pojedinim slučajevima mogu da se pojave za manje od 24 sata.

Bolest izaziva ozbiljne respiratorne probleme, uključujući otežano disanje i kašalj, ponekad sa krvavim ispljuvkom.

Bez brzog lečenja stanje može dramatično da se pogorša. Svetska zdravljstvena upozorava da nelečena plućna kuga može biti smrtonosna u roku od samo 18 do 24 sata od pojave simptoma.

Svetska zdravstvena organizacija Foto: Shutterstock

Upravo zbog mogućnosti prenosa među ljudima plućna kuga predstavlja posebno veliki epidemiološki rizik. Osobe za koje se sumnja da su zaražene moraju biti izolovane, dok se njihovi bliski kontakti identifikuju i prate.