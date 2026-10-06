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Prema izveštajima, dronovi su u utorak pogodili dva teretna broda u turskom vlasništvu unutar ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) Bugarske u Crnom moru, pri čemu je jedan od brodova potopljen, saopštile su bugarske vlasti.

Posada potopljenog broda se vodi kao nestala, dok je svih 18 mornara sa drugog broda spaseno.

Ovo je bio prvi napad na brodove u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni, preneo je bugarski pomorski portal Maritime.bg.

Premijer Bugarske Rumen Radev sazvao je hitan sastanak sa zvaničnicima odbrane, unutrašnjih poslova i bezbednosnih službi.

Kabinet predsednice Ilijane Jotove potvrdio je u saopštenju poslatom putem e-pošte da je došlo do napada u ovoj članici NATO-a, ali nije izneo detalje, prenosi Rojters.

Incident samo jedan dan nakon napada na brod u blizini Rumunije

Napadi su usledili dan nakon što je teretni brod u turskom vlasništvu, "Rojad Mamadov", potonuo u blizini Rumunije pri čemu su poginula dva člana posade, usred izveštaja o napadu dronom.

Crno more je postalo sve opasnije za plovidbu usled rata dronovima između Rusije i Ukrajine.

Razlika između teritorijalnih voda i ekskluzivne ekonomske zone

Glavna razlika između teritorijalnih voda i ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) leži u nivou suvereniteta i pravima koje država ima nad tim morskim prostranstvima prema Konvenciji UN o pravu mora (UNCLOS).

Teritorijalne vode su morski pojas koji se prostire do 12 morskih milja (oko 22,2 km) od obalne linije (polazne linije) države. Država nad ovim vodama ima praktično isti suverenitet kao i nad svojim kopnom. Obuhvata morsku površinu, morsko dno, podzemlje, ali i vazdušni prostor iznad vode.

Strani brodovi ovde imaju pravo na takozvani neškodljivi prolaz, što znači da mogu prolaziti pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost i mir obalne države. Strani vojni avioni ne smeju leteti iznad ovih voda bez dozvole.

Sa druge strane, ekskluzivna ekonomska zona se prostire od spoljne granice teritorijalnih voda pa sve do 200 morskih milja (oko 370 km) od obalne linije.

Država ovde nema puni suverenitet, već samo suverena prava na eksploataciju i upravljanje resursima (ribolov, nafta, gas, energija vetra i talasa). EEZ ne obuhvata vazdušni prostor: Svi strani avioni i brodovi imaju potpunu slobodu plovidbe i preleta (slično kao na otvorenom moru).

Strane države mogu slobodno ploviti, preletati, kao i postavljati podmorske kablove i cevovode.

Potonuće broda "Alfa Vatan" i nestanak posade

Teretni brod "Alfa Vatan", koji je plovio pod zastavom Toga, pretrpeo je kritična strukturna oštećenja i potonuo istočno od bugarske obale. Trenutno nema informacija o sudbini njegove posade.

- Posada jednog broda je nestala, dok su mornari sa drugog plovila spaseni - izjavio je za bugarski javni radio BNR Rumen Nikolov, direktor Kooridnatacionog centra za spasavanje na moru u Varni.

Dva broda su poslala signale za pomoć oko 4 sata ujutru po lokalnom vremenu, oko 80 nautičkih milja od bugarske obale, istočno od rta Sveti Atanas i grada Bjala. Oko 9 sati ujutru, jedan od brodova je nestao sa radara Granične policije.

Nakon udara izbio je ozbiljan požar na teretnom brodu "Able", koji plovi pod zastavom Palaua, što je primoralo svih 18 članova posade da napuste plovilo. Njih je spasao trajekt "Dioscuria" pod bugarskom zastavom, koji je preusmeren u to područje. Neki od spasenih mornara su povređeni i pružena im je prva pomoć na brodu pre nego što su evakuisani u bolnice na kopnu.

Poreklo dronova ostalo je nejasno.

Kabinet bugarske predsednice Ilijane Jotove saopštio je da su dva broda pogođena dronovima u bugarskoj ekonomskoj zoni u Crnom moru, ne navodeći dodatne detalje.

Brod "Alfa Vatan" nosivosti 3.160 tona pripada floti kompanije "Baraka Šiping" sa sedištem u Mersinu, dok je brod "Able" nosivosti 7.416 tona deo flote kompanije "Oušn Igl" sa sedištem u Istanbulu. "Alfa Vatan", izgrađen 1976. godine, poslednji put je zabeležen na putu ka rumunskoj luci Sulina.

Sastanak koji je sazvao Radev uključuje predstavnike ministarstava odbrane, unutrašnjih poslova, saobraćaja, kao i zaštite životne sredine i voda, kabineta predsednika i bezbednosnih službi, saopštila je vladina služba za informisanje. Radev je trebalo da se obrati medijima na početku sastanka.

U ponedeljak je brod "Rojad Mamadov" u turskom vlasništvu, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu za Italiju, zahvaćen požarom i potonuo u blizini Rumunije, pri čemu su rumunski mediji preneli da je pogođen dronom.