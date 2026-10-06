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Bivši šef Savezne obaveštajne službe Nemačke (BND) August Hening (80) uhapšen je pod sumnjom za špijunažu, prema pisanju nemačkog Bilda.

Hening je bio šef BND-a od 1998. do 2005. godine.

Optužen je za odavanje državnih tajni, izdaju zemlje i špijunažu za stranu silu.

Prema informacijama Bilda, Hening je navodno kupovao tajne informacije od bivšeg saradnika iz rukovodstva BND-a. Namera mu je bila da ih "dalje preproda u okviru svoje konsultantske delatnosti".

Uhapšen u ranim jutarnjim satima u kući

Prema informacijama Bilda, istražitelji Savezne kancelarije kriminalističke policije (BKA) uhapsili su Heninga u ranim jutarnjim satima u njegovoj kući u Nordvaldeu kod Minstera.

Istovremeno, službenici u Bavarskoj uhapsili su još jednog bivšeg visokopozicioniranog službenika BND-a.

Reč je o Manfredu D., koji je ranije radio kao Heningov šef kabineta i koji je za BND radio sve do proleća 2026. godine. Prema tome, Manfred D. bi trebalo da bude izveden pred Savezni sud pravde u Karlsrueu još danas, a bivši šef BND-a u sredu.

1/3 Vidi galeriju Bivši šef Savezne obaveštajne službe Nemačke (BND) August Hening (80) Foto: ABDELHAK SENNA / AFP / Profimedia, ANDREAS ALTWEIN / AFP / Profimedia, MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Haning "pao" zbog suđenja u slučaju Blok

Istraga je pokrenuta tokom postupka protiv hamburške preduzetnice Kristine Blok i drugih optuženih zbog sumnje da su silom odveli njeno dvoje dece.

U okviru te istrage istražitelji su navodno došli i do informacija o mogućem curenju poverljivih podataka iz BND-a, koji su bili namenjeni za izveštaje nemačkoj vladi o bezbednosnoj situaciji.

Da li je Hening informacije direktno prosleđivao nekoj stranoj sili još je predmet istrage.

Poznato je da je nakon odlaska iz BND-a radio kao savetnik u oblasti bezbednosti i poslovanja širom sveta i da je imao veze sa Rusijom i Kinom, uključujući kontakte sa tamošnjim državnim institucijama, kao i posredne veze sa Kremljom.

Imao finansijske probleme

Hening se poslednjih godina suočavao i sa ozbiljnim finansijskim problemima, a njegova penzija bila je pod prinudnom naplatom zbog sudskog spora oko njegovog angažmana u nadzornom odboru jedne banke u baltičkom regionu.

Tu banku je navodno iskoristio i u bankrot oterao jedan oligarh, a članovi nadzornog odbora, među kojima su Hening i bivši šef NATO-a i danski premijer Anders Fog Rasmusen (73), proglašeni su odgovornim. Još uvek je nejasno da li su Heningovi navodni poslovi sa državnim tajnama imali veze sa tim.

Pretres imanja

Hamburško pravosuđe je u septembru 2025. godine pretreslo Heningovo imanje u Vestervaldu, a samim tim i njegove kancelarije. Tada se radilo "samo" o slučaju Blok. Ono što je već tada bilo neobično jeste to da je u jednu firmu povezanu sa Heningom bio ubačen tajni agent. Očigledno su već tada bile u toku istrage zbog sumnje na izdaju zemlje.

Hening, nekada u Stalnom predstavništvu SR Nemačke u Istočnom Berlinu, bio je predsednik nemačke spoljne obaveštajne službe od 1998. do novembra 2005. godine.