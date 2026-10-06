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Predsednik Nigerije Bola Tinubu proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost nakon pada vojnog aviona u južnoj državi Ondo, u kojem je poginulo 32 ljudi.

Vlasti kažu da je avion bio na rutinskom letu od Benin Sitija do Lagosa kada se srušio u močvaru blizu pomorske baze u ponedeljak ujutru. Nakon što je stigao na mesto pada, utvrđeno je da je letelica potopljena, rekli su zvaničnici.

Prvobitno je objavljeno da je poginulo 25 ljudi.

Jedan stanovnik je rekao za BBC da je na mestu pronađena odeća i obuća. Dim se mogao videti kako se diže iz tog područja.

To je najsmrtonosnija nesreća nigerijskog vojnog aviona od 1992. godine.

Tinubu je izrazio najdublje saučešće za 25 putnika i sedam članova posade na brodu i naložio je potpunu istragu.

Predsednik je takođe naredio da se nacionalne zastave spuste na pola koplja širom zemlje u znak poštovanja prema poginulima.

- Ovo je bolan trenutak za naše Oružane snage i za celu naciju - rekao je Tinubu.

- Naše osoblje vazduhoplovnih snaga svakodnevno stavlja svoje živote na kocku kako bi obezbedilo Nigeriju. Njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena - dodao je.

Ministar avijacije Festus Kejamo je ranije izjavio da je obavešten "o nestanku vojnog aviona sa repnim brojem NGR 931, koji je leteo iz Benina ka Lagosu u 9:13 sati ranije danas".

Rekao je da su se "napori da se avion podigne putem radija pokazali kao neuspešni" pre nego što je naknadno potvrđeno da se srušio u blizini pomorske baze u Igbokodi, u državi Ondo.

Srušeni avion, opisan kao avion ATR-42, prevozi između 30 i 50 putnika, prema rečima proizvođača.

Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je imena poginulih, što pokazuje da je većina onih u avionu bila vojno osoblje.