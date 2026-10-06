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Vlada Španije je danas usvojila hitne mere za rešavanje stambene krize u zemlji, nakon što su prethodne noći na ulice Barselone izašle desetine hiljada ljudi i izbili neredi.

Neredi u Barseloni usledili su nakon protesta održanih širom zemlje tokom prošlog vikenda, na kojima su građani zahtevali rešavanje krize izazvane iseljenjem jedne 87-godišnje žene u Madridu.

U Barseloni, drugom po veličini gradu u Španiji, upozorenje na loše vremenske uslove tokom vikenda primoralo je organizatore da protest odlože za ponedeljak.

Miran protest velikog broja ljudi pretvorio se u nasilje kada su se grupe od više stotina radikalnih aktivista sukobile sa policijom, bacajući kamenje i paleći kontejnere.

Vlada premijera Pedra Sančesa usvojila je mere slične onima koje je parlament odbacio prošlog petka.

1/10 Vidi galeriju Neredi u Barseloni zbog stambene krize u Španiji Foto: MARTA PEREZ/EFE

Zbog toga je Sančes juče objavio da će 29. novembra biti održani prevremeni izbori.

Usvojene mere biće upućene na usvajanje prelaznom zakonodavnom telu, poznatom kao "stalna komisija", koje ostaje aktivno sve do održavanja izbora.

Komisiju čini 69 članova, za razliku od redovnog parlamenta koji broji 350 poslanika.

1/6 Vidi galeriju Masovni protest građana u Španiji zbog stambene krize i visokih cena kirija, dok demonstranti traže smanjenje zakupnina i najavljuju mogućnost opšteg štrajka. Foto: Daniel Gonzalez/EFE

Alehandro Kiroga, profesor političkih nauka na Univerzitetu Komplutense u Madridu, izjavio je za agenciju Asošiejted pres da je potez usvajanja uredbi putem privremenog zakonodavnog tela u skladu sa ustavom, ali i politički neophodan korak za Sančesa.

"Ne mislim da je Sančes imao alternativu. Ako raspisujete vanredne izbore kako biste zadržali pažnju javnosti na pitanju stanovanja, ne možete prosto sedeti skrštenih ruku i ne činiti ništa povodom toga. To ne bi bilo pametno", rekao je Kiroga.

1/7 Vidi galeriju Španski parlament odbio dekrete o stanovanju koje je predložila vlada premijera Pedra Snčeza, mogući vanredni izbori Foto: J.J. Guillen/EFE

Prošle sedmice, ministarka za stambena pitanja Izabel Rodrigez saopštila je da nove mere predviđaju produženje zaštite od iseljenja za ugrožene građane Španije do 2030. godine, regulisanje izdavanja soba, uvođenje novog poreza na sezonsko izdavanje nekretnina, zabranu špekulativne kupovine nekretnina i poreske olakšice za stanodavce.

Rast troškova i nedostatak stambenog prostora mnogim Špancima čine nekretnine nedostupnim, uprkos snažnom ekonomskom rastu četvrte po veličini ekonomije u Evropi.

1/7 Vidi galeriju Uspeli protesti u Španiji zbog prinudnog iseljenja iz stana Marikarmen Abaskal (87), starica s invaliditetom se vraća u dom u kojem je živela 70 godina Foto: SERGIO PEREZ/EFE, FERNANDO VILLAR/EFE

Demonstranti zahtevaju bolju zaštitu za stanare, mere za suzbijanje prevara i zabranu iseljavanja u slučajevima kada alternativni smeštaj nije dostupan.