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Oko 30 policajaca povređeno je nakon što je protest zbog stambene krize u centru Barselone prerastao u nasilje, a uhapšeno je 13 osoba, među kojima je i jedan maloletnik.

Neredi su izbili sinoć nakon što je protestna šetnja, koja je u početku prolazila bez incidenata, krenula oko 19.30 časova. Demonstracije je organizovao sindikat stanara zajedno sa drugim organizacijama koje se zalažu za pravo na stanovanje i protive rastu kirija i špekulacijama nekretninama.

Incidenti su počeli oko 21.30, kada je skup završen i policija pozvala okupljene da se raziđu. Deo demonstranata odbio je da napusti područje, nakon čega su prema policajcima počeli da lete različiti predmeti.

Kamenice, flaše i barikade u centru Barselone

Maskirane osobe potom su počele da gađaju pripadnike hitnih službi kamenicama, delovima pločnika i punim staklenim flašama. Ubrzo su podignute i barikade od ograda, bicikala, kontejnera, aparata za gašenje požara i materijala sa obližnjeg gradilišta, a među korišćenim predmetima bili su čak i noževi.

Na području oko Trga Katalonija i La Ramble, nekih od najpoznatijih turističkih lokacija u Barseloni, zapaljeni su kontejneri i drugi predmeti, dok je policija koristila vodene topove kako bi ponovo uspostavila red.

Prema navodima policije, tokom nereda podmetnuta su oko 22 požara. Povrede 30 policajaca opisane su kao lakše, dok broj povređenih među učesnicima protesta za sada nije poznat.

Neredi su trajali do oko ponoći, a pojedinci su, prema navodima Metropolija, nastavili da pokazuju "veoma nasilan stav" prema policajcima. Vatrogasci su morali da intervenišu kako bi ugasili brojne požare, ali ih je zbog njihove bezbednosti pratila policija.

"Policija je intervenisala kako bi ih naterala da napuste područje, ali su nasilni pojedinci nastavili da uzimaju materijal sa gradilišta u blizini La Ramble i bacaju ogromne količine kamenja na policajce", navodi se u saopštenju policije.

Protest zbog stambene krize okupio desetine hiljada ljudi

Prema podacima gradske policije Barselone, na demonstracijama se okupilo oko 20.000 ljudi, dok organizatori tvrde da ih je bilo čak 120.000, prenosi Juronjuz.

Neredi u Barseloni usledili su nakon niza protesta održanih u gradovima širom Španije, dok je nezadovoljstvo javnosti raslo nakon što je u septembru na televiziji prikazano iseljenje 87-godišnje žene iz njenog doma u Madridu.

Protesti se održavaju i u trenutku kada je španski premijer Pedro Sančez najavio prevremene parlamentarne izbore nakon što je njegova vlada prošle nedelje pretrpela težak poraz u parlamentu prilikom glasanja o hitnim merama povezanim sa stambenom krizom u zemlji.