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Zamenik komandanta Vazduhoplovnih snaga Ukrajine za protivvazdušnu odbranu Jurij Čerevašenko izjavio je danas da brzina ruskih mlaznih dronova može na kraju da dostigne do 900 kilometara na sat, iako takvi pokazatelji još nisu zabeleženi, i da su pilotima za presretanje takvih ciljeva potrebne posebne veštine.

Čerevašenko je, tokom sastanka Privremene istražne komisije, rekao da je povodom takvih očekivanja od proizvođača mlaznih dronova već zatraženo da naprave simulatore za obuku posada, prenosi Ukrinform.

"Predviđamo da bi brzina ruskih mlaznih dronova mogla dostići 800 do 900 kilometara na sat. Za sada takve brzine nisu otkrivene", dodao je Čerevašenko.

Prema njegovim rečima, piloti moraju da imaju određene veštine kontrole prilikom presretanja takvih ciljeva, a proizvođači mlaznih dronova su već dobili zadatak da obučavaju posade.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da Ukrajina uništava oko 57 odsto mlaznih i 85 do 90 odsto konvencionalnih ruskih dronova, kao i da testira pet modela dronova presretača.

Kurir.rs/Ukrinform

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