IRAN UPOZORIO: Svaki novi napad SAD ili Izraela izazvaće znatno snažniji odgovor Teherana
- Talaei-Nik kaže da su mete za uzvratne udare već pripremljene, a iranske snage imaju naprednije rakete, dronove i PVO sisteme.
Portparol iranskog Ministarstva odbrane Reza Talaei-Nik upozorio je danas da bi svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili Izraela izazvao znatno snažniji odgovor Teherana i doveo do težih gubitaka za iranske protivnike.
Talaei-Nik je naglasio da su potencijalne mete za uzvratne udare već identifikovane i u potpunosti pripremljene u slučaju ponovljene agresije.
Prema njegovim rečima, oružane snage Irana opremljene su naprednijim raketnim i bespilotnim tehnologijama, kao i unapređenim sistemima protivvazdušne odbrane. Naveo je i da su proizvodni kapaciteti Irana za oružje i vojnu opremu uvećani više od dva i po puta u odnosu na period pre sukoba koji je počeo 28. februara.
Istovremeno, zvaničnik je potvrdio da strateška odbrambena saradnja sa Rusijom i Kinom nije oslabila, već je intenzivirana na političkom i vojnom planu kroz aktivne sporazume.
Najnoviji porast tenzija dolazi nakon višemesečnog rata tokom kojeg su gađani iranski vojni i nuklearni objekti, na šta je Teheran uzvratio udarima na izraelske i američke mete u regionu.
Kurir.rs/Agencije