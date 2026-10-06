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Portparol iranskog Ministarstva odbrane Reza Talaei-Nik upozorio je danas da bi svaki novi napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili Izraela izazvao znatno snažniji odgovor Teherana i doveo do težih gubitaka za iranske protivnike.

Talaei-Nik je naglasio da su potencijalne mete za uzvratne udare već identifikovane i u potpunosti pripremljene u slučaju ponovljene agresije.

Prema njegovim rečima, oružane snage Irana opremljene su naprednijim raketnim i bespilotnim tehnologijama, kao i unapređenim sistemima protivvazdušne odbrane. Naveo je i da su proizvodni kapaciteti Irana za oružje i vojnu opremu uvećani više od dva i po puta u odnosu na period pre sukoba koji je počeo 28. februara.

Istovremeno, zvaničnik je potvrdio da strateška odbrambena saradnja sa Rusijom i Kinom nije oslabila, već je intenzivirana na političkom i vojnom planu kroz aktivne sporazume.

Najnoviji porast tenzija dolazi nakon višemesečnog rata tokom kojeg su gađani iranski vojni i nuklearni objekti, na šta je Teheran uzvratio udarima na izraelske i američke mete u regionu.