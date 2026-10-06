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Rusija je optužena da šalje tajne agente koji provaljuju u domove finskih poslanika i ostavljaju "fekalne otiske" u njihovim toaletima, u bizarnom nastavku hibridnog rata protiv Zapada, piše britanski Telegraf.

Prošle nedelje otkriveno je da je oko 20 finskih parlamentaraca prijavilo misteriozne upade u svoje domove, a jedan od političara zatekao je izmet u svojoj WC šolji.

Ben Ziskovic, član vladajuće Stranke nacionalne koalicije desnog centra, uveren je da je reč o delu ruske operacije zastrašivanja finskih parlamentaraca.

"To je način na koji ruska obaveštajna služba stavlja ljudima do znanja da ih prati. Cilj je izazvati paniku, nesigurnost i zbunjenost", poručio je Ziskovic.

Stara psihološka taktika obaveštajnih službi

Upadi u domove političara i diplomata dugogodišnja su praksa koja se pripisuje ruskim obaveštajcima. U metodi koju je američki Stejt department jednostavno opisao kao "provale u domove", agenti bi namerno pomerali lične stvari, otvarali prozore ili aktivirali alarme kako bi psihički iscrpeli i zastrašili svoje mete.

Rusi, ali i agenti drugih ozloglašenih službi, neretko su urinirali u toaletima diplomata i novinara samo kako bi pokazali da u svakom trenutku mogu neopaženo da uđu u njihov privatni prostor.

Jedan od najpoznatijih incidenata zabeležen je 2023. godine, kada je Volstrit džornal objavio da je agent ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) izvršio nuždu direktno u kofere visokog američkog zvaničnika tokom njegove službene posete Rusiji.

Nekadašnja dopisnica Bi-Bi-Sija iz Rusije Sara Rejnsford u svojim memoarima "Zbogom Rusiji" opisala je kako su joj agenti ušli u stan i u svakom toaletu ostavili svoj "potpis" u neispranoj WC šolji.

Novinar Gardijana Luk Harding tvrdio je da su mu pripadnici FSB-a redovno upadali u stan u Moskvi, pri čemu su mu jednom prilikom na vidljivom mestu ostavili priručnik za seks, nedugo pre nego što je 2011. godine proteran iz zemlje.

Američki zvaničnici su još 2014. upozoravali da se protiv njihovih diplomata ponovo primenjuju metode iz vremena Hladnog rata, od bušenja guma do misterioznih upada u stanove, nakon kojih bi prozori ostajali otvoreni, a raspored stvari u kući promenjen.

Istočnonemački izum: "Operativna psihologija" i Štazi

Majkl Mekfol, bivši američki ambasador u Rusiji, žalio se u to vreme da ga prate na svakom koraku, da mu presreću pozive i da su mu hakovali elektronsku poštu.

Čitav ovaj koncept vuče korene iz šezdesetih godina prošlog veka, kada je KGB razvio takozvanu "operativnu psihologiju", kako navodi Harding u knjizi "Mafijaška država". Sovjeti su inspiraciju pronašli u metodama istočnonemačkog Štazija.

Agenti Štazija ciljano su provaljivali u stanove disidenata kako bi ih doveli do ludila i paranoje. Pomerali bi slike na zidovima ili menjali jednu vrstu čaja drugom, bez ostavljanja bilo kakvih tragova nasilnog ulaska. U jednom posebno uznemirujućem slučaju, supruzi osobe koja je bila njihova meta poslali su vibrator.

Mnoge žrtve su zbog takvog kontinuiranog psihološkog maltretiranja doživele nervni slom, a neke su izvršile i samoubistvo. Jirgen Fuks, pisac koji je bio na meti Štazija, opisao je ovu tehniku poznatu kao "Cercecung" (razgradnja ili razaranje) kao "direktan napad na ljudsku dušu".

Fuks je sve do svoje smrti 1999. godine bio uveren da ga je tajna policija namerno izložila radijaciji, budući da su on i još trojica disidenata u kratkom periodu oboleli i umrli od retkog oblika leukemije.

Finska pod povećalom nakon ulaska u NATO

Poslednji talas incidenata u Finskoj direktno se povezuje sa besom Moskve nakon što je Finska, podstaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu, pristupila NATO-u.

Predsednik finskog parlamenta Jusi Hala-aho potvrdio je pokretanje istrage o ovoj "ozbiljnoj" seriji provala. Istakao je da su u stanovima političara ostavljeni jasni tragovi koji ukazuju na prisustvo uljeza, iako nema nikakvih znakova nasilnog ulaska, niti je bilo šta ukradeno ili oštećeno.

"Ne mogu da preciziram tačan broj sumnjivih slučajeva, ali u svakom slučaju radi se o značajnom broju", rekao je Hala-aho, dodajući da su se incidenti dogodili tokom protekle godine.

Uoči parlamentarnih izbora u Finskoj, vlasti su u stanju visoke pripravnosti zbog mogućih sabotaža ili kampanja uticaja iz Kremlja, dok tenzije duž duge finsko-ruske granice i dalje ne jenjavaju.

Finski predsednik Aleksander Stub oštro je komentarisao događaje: