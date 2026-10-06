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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da članstvo Ukrajine u NATO trenutno nije na dnevnom redu, saopšteno je iz Stejt departmenta.

"Sjedinjene Američke Države trenutno ne mogu nedvosmisleno da kažu da li bi Ukrajina trebalo da postane punopravna članica NATO", izjavio Rubio tokom brifinga za novinare na Islandu.

Na pitanje kakav je njegov stav o članstvu Ukrajine u NATO i da li bi Ukrajina trebalo da bude članica Alijanse odgovorio je da to pitanje trenutno nije na dnevnom redu.

"Ovde nema odgovora ’da’ ili ’ne’, osim činjenice da, kao što znate, članstvo Ukrajine u NATO trenutno nije na dnevnom redu", odgovorio je Rubio.

On je objasnio da je za tako nešto neophodan proces postizanja konsenzusa koji zahteva jednoglasnost, naglasivši da su SAD, kada je reč o Ukrajini, trenutno usredsređene na okončanje rata.

"Jasno smo stavili do znanja da možemo da odigramo određenu ulogu u okončanju ovog rata. Želimo da odigramo konstruktivnu ulogu", dodao je američki državni sekretar.

Kurir.rs/Agencije

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