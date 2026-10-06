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Evropska komisija (EK) i države članice Evropske unije razgovaraće u sredu o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru, pošto je u ruskom gradu Irkutsku preminula laboratorijska radnica, dok ruske vlasti navode da nema dokaza da je njena bolest izazvana nekim od patogena sa kojima je radila.

Sastanak Komiteta za zdravstvenu bezbednost, koji razmatra ozbiljne prekogranične pretnje po zdravlje, biće održan u sredu ujutru u Briselu, a ta tema je naknadno dodata na dnevni red.

"Mogu da potvrdim da će incident u Rusiji biti na dnevnom redu Komiteta za zdravstvenu bezbednost", rekao je portparol Evropske komisije.

Slučaj se odnosi na laboratorijsku radnicu u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, na jugoistoku Sibira, koja je preminula 2. oktobra pod još nerazjašnjenim okolnostima.

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Kao uzrok smrti navedena je "upala pluća nepoznate etiologije".

Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.

Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu s njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.

Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan uveli su, odvojeno, preventivne mere na granicama kako bi sprečili moguće širenje zaraznih bolesti.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštio je da sumnja na izbijanje kuge "još nije potvrđena".

Dodaje se da, na osnovu trenutno dostupnih ograničenih informacija, nema izveštaja o sekundarnim slučajevima niti o kontinuiranom prenošenju bolesti sa čoveka na čoveka.