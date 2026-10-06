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Mađarska vlada predložila je uvođenje poreza na bogatstvo usmerenog na pojedince čija imovina premašuje milijardu forinti (3,08 miliona dolara), izjavio je danas premijer Peter Mađar, ispunjavajući time predizborno obećanje svoje vladajuće stranke Tisa, prenela je britanska agencija Rojters.

Stranka desnog centra Tisa pobedila je na aprilskim izborima nacionalističku stranku Fides dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana i tako okončala njegovu 16-godišnju vladavinu, ali sada treba da se suoči sa budžetskim deficitom koji je i ove godine projektovan na 7,5 odsto Bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Za one čije bogatstvo premašuje milijardu forinti, vlada predlaže godišnji porez od jedan odsto na deo imovine iznad tog praga, počevši od januara 2027. godine.

Za one sa bogatstvom većim od 100 milijardi forinti (308 miliona dolara) važila bi viša stopa od 1,5 odsto na iznos koji premašuje taj prag, rekao je Mađar u video-snimku objavljenom na Fejsbuk stranici.

Foto: FABIO CIMAGLIA/ANSA, Shutterstock

Porez bi obuhvatio sve oblike imovine, uključujući nekretnine, investicije, vlasničke udele u kompanijama i imovinu koja se nalazi van Mađarske, dok bi se krediti odbijali od poreske osnovice.

Još uvek nije jasno kakav će uticaj novi porez imati na budžet za narednu godinu. Vlada bi uskoro trebalo da saopšti budžet za 2027. godinu i plan za uvođenje evra.

Najbogatiji čovek u Mađarskoj 2025. godine bio je Lorinc Mesaroš (Meszaros), Orbanov prijatelj iz detinjstva, čija je imovina – zajedno sa imovinom njegove porodice – procenjena na 1,786 biliona forinti (5,50 milijardi dolara) prema listi za 2026. godinu koju je preneo američki magazin Forbs.

Drugi najbogatiji čovek u Mađarskoj bio je Šandor Čanjipredsednik OTP banke, sa bogatstvom od 649,7 milijardi forinti (dve milijarde dolara).

Mađar je rekao da će predlozi poreskih mera uskoro biti objavljeni na vladinom sajtu radi javnih konsultacija.

Nakon toga se očekuje njihovo usvajanje u parlamentu, u kojem stranka Tisa ima veliku većinu.