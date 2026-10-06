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Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je rizik od epidemije u Rusiji nizak nakon iznenadne smrti laboratorijske tehničarke koja je radila u institutu za istraživanje kuge u Sibiru.

Darija Šipilova (28) preminula je prošle nedelje, dva dana nakon što se razbolela. Ruski mediji naveli su da je možda zaražena nakon incidenta na svom radnom mestu, gde se čuvaju i proučavaju opasni patogeni.

Ruske vlasti umanjile su značaj incidenta i tvrde da je Šipilova preminula od "upale pluća nepoznate etiologije". U istraživačkom centru u Irkutsku i nekoliko okolnih bolnica uvedene su stroge mere karantina.

Foto: Društvene Mreže

SZO: Nema znakova šireg izbijanja zaraze

Portparol SZO Kristijan Lindmajer izjavio je u utorak da nema znakova šire epidemije.

"Prema dostupnim informacijama, svi kontakti pacijentkinje su identifikovani i njihovo zdravstveno stanje se prati, a do sada niko od njih nije pokazao simptome bolesti", rekao je Lindmajer.

Ruski zvaničnici i dalje istražuju da li je plućna kuga izazvala smrt Šipilove, dok je SZO zdravstveni rizik procenila kao "umeren do nizak" za Irkutsk, "nizak" za ostatak Rusije i "veoma nizak" za Evropu, rekao je Lindmajer.

Prema navodima ruskih medija, 60 kolega Darije Šipilove od petka se nalazi u izolaciji u institutu u kojem je radila. Oni navodno spavaju na podovima i stolicama dok se obavljaju testiranja. Slične mere uvedene su u pet bolnica, gde je članovima porodica zabranjeno da posećuju pacijente.

Kremlj pozvao građane da ne slušaju glasine

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov pozvao je u utorak građane da ne obraćaju pažnju na glasine, već da se oslanjaju na saopštenja ruske službe za zaštitu potrošača i javnog zdravlja Rospotrebnadzor.

Ta služba je saopštila da je situacija u Irkutsku stabilna i da među zaposlenima u institutu nisu registrovani novi slučajevi zaraznih bolesti.

Sjedinjene Američke Države, međutim, pažljivo prate razvoj događaja. Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je u utorak Moskvu da objavi više informacija o slučaju.

"Mislim da je obaveza Rusije da, naravno, podeli više informacija sa svetom", rekao je Rubio. "Pratimo situaciju veoma pažljivo, iz sata u sat."

Tramp ponudio pomoć Rusiji

Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da je njegova administracija spremna da ponudi pomoć.

"Žao mi je što imaju takav problem. Pomoći ćemo. Svakome ko ima takvu vrstu problema uvek ćemo pomoći", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući odgovarajući na pitanje šta će Vašington učiniti povodom potencijalnog rizika od kuge iz Rusije.

U potezu koji deluje kao odgovor Vašingtonu, Rospotrebnadzor je potom saopštio da je Rusija spremna da pomogne Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv njihovih epidemija zaraznih bolesti.