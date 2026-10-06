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U japanskoj prefekturi Hokaido došlo je do još jednog izuzetno opasnog i dramatičnog susreta između čoveka i divlje zveri. U gradu Bifuka, u utorak u kasnim popodnevnim satima, vozača manjeg putničkog automobila iznenada su presreli mrki medved i njeno mladunče.

Iako su životinje, prema snimcima sa zapisnika palubne kamere, na samom početku pokušale da pobegnu, situacija se u potpunosti otrgla kontroli i dramatično zaoštrila u trenutku kada je vozilo počelo da usporava, prenosi medij NHK World Japan.

Zver se podigla na zadnje šape i silovito udarila u automobil

Odrasla medvedica se u sekundi neočekivano podigla na zadnje šape, zaletela se i zaletela direktno u vozilo, opako naskakujući i u više navrata telom udarajući u prednju haubu, sve dok konačno sa svojim mladunčetom nije pobegla na sigurno u gustu šumu.

Šokirani vozač uspeo je da iz ovog jezivog incidenta izađe potpuno nepovređen, bez ikakvih fizičkih povreda, ali je brutalni napad ostavio ozbiljna oštećenja na samom automobilu.

Probušena hauba i izgužvan lim: Policija izdala hitno upozorenje

Video-snimci sa mesta događaja jasno prikazuju duboka udubljenja na haubi, teške i duboke ogrebotine, pa čak i potpuno probušenu rupu u limu nastalu od siline udarca zveri.

Budući da se ceo dramatični događaj odigrao u neposrednoj blizini prirodnog staništa medveda, lokalna policija je odmah reagovala i izdala zvanično upozorenje. Oni su apelovali na sve meštane i vozače u prolazu da obrate maksimalnu pažnju i voze sa ogromnim oprezom prilikom prolaska kroz ovo područje.