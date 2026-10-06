Slušaj vest

U japanskoj prefekturi Hokaido došlo je do još jednog izuzetno opasnog i dramatičnog susreta između čoveka i divlje zveri. U gradu Bifuka, u utorak u kasnim popodnevnim satima, vozača manjeg putničkog automobila iznenada su presreli mrki medved i njeno mladunče.

Iako su životinje, prema snimcima sa zapisnika palubne kamere, na samom početku pokušale da pobegnu, situacija se u potpunosti otrgla kontroli i dramatično zaoštrila u trenutku kada je vozilo počelo da usporava, prenosi medij NHK World Japan.

Zver se podigla na zadnje šape i silovito udarila u automobil

Odrasla medvedica se u sekundi neočekivano podigla na zadnje šape, zaletela se i zaletela direktno u vozilo, opako naskakujući i u više navrata telom udarajući u prednju haubu, sve dok konačno sa svojim mladunčetom nije pobegla na sigurno u gustu šumu.

Šokirani vozač uspeo je da iz ovog jezivog incidenta izađe potpuno nepovređen, bez ikakvih fizičkih povreda, ali je brutalni napad ostavio ozbiljna oštećenja na samom automobilu.

Probušena hauba i izgužvan lim: Policija izdala hitno upozorenje

Video-snimci sa mesta događaja jasno prikazuju duboka udubljenja na haubi, teške i duboke ogrebotine, pa čak i potpuno probušenu rupu u limu nastalu od siline udarca zveri.

Budući da se ceo dramatični događaj odigrao u neposrednoj blizini prirodnog staništa medveda, lokalna policija je odmah reagovala i izdala zvanično upozorenje. Oni su apelovali na sve meštane i vozače u prolazu da obrate maksimalnu pažnju i voze sa ogromnim oprezom prilikom prolaska kroz ovo područje.

Kurir.rs/NHK World Japan

Ne propustiteSrbijaNESVAKIDAŠNJI PRIZOR SA SRPSKE PLANINE BOGATE ZLATOM! Pogledajte kakav je snimak nastao u netaknutoj prirodi Rogozne: Iz šume izronili neočekivani gosti! VIDEO
screenshot-20240418-134154.jpg
SrbijaDRAMA NA PUTU KROZ SRPSKU ŠUMU: Mečka izašla pred traktor meštanina kod Prokuplja, Marko usnimio susret sa opasnom zverkom (FOTO/VIDEO)
Mečka Pasjača Asanovac
Bosna i HercegovinaNEVEROVATNE SCENE IZ DOBOJA: Maša se izležava i sprema za zimski san, ali zato Ljubica ne miruje! Onolika zver a igra se u snegu kao meče (VIDEO)
Screenshot 2025-11-23 101053.jpg
Bosna i HercegovinaMEDVEDICA NAPALA I TEŠKO RANILA LOVCA IZ BOSNE! "Kao puma se bacila na mene, sreća da mi je puška bila puna, nisam smeo da promašim" (FOTO)
Screenshot 2025-11-10 124801.jpg