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Stotine ljudi demonstrirale su danas protiv izbora predsednika parlamenta u državi u Saksoniji-Anhaltu iz redova krajnje desničarske populističke stranke Alternativa za Nemačku (AfD).

Od ranog jutra, ljudi su se okupljali na trgu katedrale u Magdeburgu, a jedan političar AfD-a se nakratko pomešao sa demonstrantima i bio je izviždan, prenosi Špigl.

Protest je prvenstveno bio usmeren protiv izbora predsednika pokrajinskog parlamenta iz redova stranke AfD koja je za prvog predsednika pokrajinskog parlamenta izabrala Tobijasa Rauša uprkos tome što je Kancelarija za zaštitu ustava u Saksoniji-

Anhaltu klasifikovala ovu partiju kao desničarsku i ekstremističku.

Predsednik pokrajinskog parlamenta je najviši predstavnik parlamenta, ali i pokrajne, on predsedava sednicama Državnog parlamenta i takođe je šef parlamentarne administracije.

Nemačka protesti Foto: AP Ebrahim Noroozi, Blaulicht-News.de / imago stock&people / Profimedia

 Nekoliko političara AfD-a, uključujući kopredsednika Ulriha Zigmunda, koji namerava da se kandiduje za predsednika države u decembru, pomešalo se jutros sa demonstrantima na trgu ispred pokrajinskog parlamenta, ali pojava političara AfD-a dočekana je zvižducima i negodovanjem.

Tobijas Rauš (AfD) pobedio je danas na izborima za predsednika parlamenta nemačke savezne države Saksonija-Anhalt uz podršku levičarskih populista, preneo je ranije danas briselski portal Politiko.

Rauš, koji je prvi član AfD-a koji će voditi parlament neke nemačke savezne države, je obezbedio 48 glasova, 29 poslanika glasalo je protiv njega, a pet je bilo uzdržano.

On je u obraćanju u parlamentu, nakon izbora, obećao da će služiti celoj državi, štititi prava manjina i primenjivati ista pravila na svaku stranku, ali da "era političkih zaštitnih zidova treba da bude stvar prošlosti".

Kurir.rs/Špigl

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