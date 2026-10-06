KRISTA PAJK SE PROBUDILA IZ KOME I GOVORI: Preživela dve doze smrtnosne injekcije, sada je lisicama vezana za krevet
- Advokati navode da je njen oporavak bez presedana, dok prognoza ostaje nejasna.
Osuđena ubica Krista Pajkje budna i govori skoro nedelju dana nakon što joj je ubrizgana dve doze smrtonosne droge.
Pajk (50) ostaje na intenzivnoj medicinskoj nezi i lisicama vezana za bolnički krevet uprkos teškoj povredama ruku, besni su njeni advokati.
„Uprkos svim očekivanjima, Krista Pajk je svesna, govori i nastavlja da prima intenzivnu medicinsku negu“, rekli su Pajkini advokati u imejl saopštenju u utorak, skoro nedelju dana nakon što država Tenesi nije uspela da je pogubi.
„Uprkos teškoj povredama ruku koje je pretrpela, ona je i dalje lisicama vezana za krevet.
„Njen oporavak je medicinski bez presedana. Prognoza ostaje neizvesna, ali u svakom slučaju očekujemo dug oporavak”.
Advokati odbrane Pajkove pohvalili su osuđenu ubicu kao osobu koja je preživela i ponovo pozvali guvernera Tenesija Bila Lija da joj preinači kaznu u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.
Ovo saopštenje predstavlja prvu informaciju koju je pravni tim Pajkove izneo, a koja ukazuje na to da se njeno stanje poboljšalo nakon što je hitno prebačena u bolnicu van zatvora, pošto joj je prethodno dato dve smrtonosne doze pentobarbitala.
Od neuspelog pogubljenja u sredu, Pajkova je bila bez svesti, a njeni advokati su strahovali da je pretrpela oštećenje mozga.
Ova vest stiže nakon što je na internetu objavljena uznemirujuća fotografija koja prikazuje teške povrede ruke Pajkove; njeni advokati su naveli da je ruka bila „otečena, sa opekotinama i plikovima”.
Kurir.rs/San