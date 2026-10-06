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Osuđena ubica Krista Pajkje budna i govori skoro nedelju dana nakon što joj je ubrizgana dve doze smrtonosne droge.

Pajk (50) ostaje na intenzivnoj medicinskoj nezi i lisicama vezana za bolnički krevet uprkos teškoj povredama ruku, besni su njeni advokati.

„Uprkos svim očekivanjima, Krista Pajk je svesna, govori i nastavlja da prima intenzivnu medicinsku negu“, rekli su Pajkini advokati u imejl saopštenju u utorak, skoro nedelju dana nakon što država Tenesi nije uspela da je pogubi.

„Uprkos teškoj povredama ruku koje je pretrpela, ona je i dalje lisicama vezana za krevet.

„Njen oporavak je medicinski bez presedana. Prognoza ostaje neizvesna, ali u svakom slučaju očekujemo dug oporavak”.

Foto: Tennessee Department of Correction

Advokati odbrane Pajkove pohvalili su osuđenu ubicu kao osobu koja je preživela i ponovo pozvali guvernera Tenesija Bila Lija da joj preinači kaznu u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Ovo saopštenje predstavlja prvu informaciju koju je pravni tim Pajkove izneo, a koja ukazuje na to da se njeno stanje poboljšalo nakon što je hitno prebačena u bolnicu van zatvora, pošto joj je prethodno dato dve smrtonosne doze pentobarbitala.

Od neuspelog pogubljenja u sredu, Pajkova je bila bez svesti, a njeni advokati su strahovali da je pretrpela oštećenje mozga.