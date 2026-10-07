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Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi oglasila se posle navoda da je jedna osoba u Rusiji preminula od plućne kuge i ponovo pozvala američke državljane da napuste Rusiju.

"Ambasada SAD je upoznata sa medijskim izveštajima iz Irkutske oblasti o sumnji na plućnu kugu koja je dovela do smrti jedne osobe, kao i sa pratećim merama karantina i zatvaranjem bolnica u Irkutsku. Nastavljamo da pažljivo pratimo situaciju.

Vlada SAD ima ograničene mogućnosti da pruži pomoć državljanima SAD u Rusiji, naročito van Moskve. Zaposleni u vladi SAD mogu se suočiti sa dodatnim ograničenjima kada je reč o privatnim i službenim putovanjima u određene regione, usled zdravstvenih i bezbednosnih razloga.

Upozorenje Stejt departmenta za putovanja u Rusiju, koje je na najvišem, četvrtom nivou (Ne putovati), ostaje na snazi i nalaže da državljani SAD koji se trenutno nalaze u Rusiji odmah napuste tu zemlju. Državljanima SAD koji planiraju put u Rusiju ponovo se izričito savetuje da ne putuju u tu zemlju zbog rizika od neosnovanog pritvaranja i bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju.

Vašington prati situaciju

Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da Vašington pomno prati slučaj sumnje na kugu i pozvao Moskvu da pruži više informacija, istovremeno upozoravajući na spekulacije o poreklu bolesti.

Tokom zajedničke konferencije za novinare sa islandskom ministarkom spoljnih poslova Torgerdur Katrin Gunarsdotir u Rejkjaviku, Rubio je upitan da li postoji razlog za sumnju da je incident povezan sa slučajnim ispuštanjem namerno modifikovanog soja kuge koji je razvila Rusija, na šta je on odgovorio upozorenjem protiv spekulacija.

"Bilo bi neodgovorno da ovde sedim i spekulišem jer jednostavno još uvek nemamo sve informacije", rekao je Rubio.

Dodao je da bi Rusija trebalo da "podeli više informacija sa svetom" kako bi druge zemlje mogle bolje da procene situaciju i adekvatno reaguju.

Skoro 200 ljudi u izolaciji

Njegove izjave usledile su nakon što je laboratorijska radnica u Irkutskom istraživačkom institutu za borbu protiv kuge (za Sibir i Daleki istok) preminula nakon što je obolela od teške upale pluća. Ruske zdravstvene vlasti su oboljenje opisale kao upalu pluća "nepoznatog porekla" i navele da testiranjem nisu otkriveni mikroorganizmi povezani sa poslom koji je žena obavljala. Takođe su demantovale da je u tom objektu došlo do bilo kakvog incidenta koji bi uključivao opasne patogene.

Nepotvrđeni izveštaji ruskih medija ukazuju na to da je žena možda bila izložena plućnoj kugi tokom rada u institutu. Takođe se navodi da je skoro 200 ljudi koji su možda bili u kontaktu sa njom stavljeno pod medicinski nadzor ili u izolaciju, dok je nekoliko zdravstvenih ustanova uvelo mere predostrožnosti.

Ovi izveštaji su izazvali posebnu pažnju javnosti jer je žena radila u ustanovi posvećenoj proučavanju kuge i drugih opasnih patogena.