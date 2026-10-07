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NEOBIČAN SLUČAJ OSUĐENICE IZ TENESIJA KOJA JE PRE 30 GODINA OSUĐENA ZBOG UBISTVA TINEJDŽERKE

NEOBIČAN SLUČAJ OSUĐENICE IZ TENESIJA KOJA JE PRE 30 GODINA OSUĐENA ZBOG UBISTVA TINEJDŽERKE

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Krista Pajk, žena koja je pre nedelju dana preživela pogubljenje u američkoj državi Tenesiju, „svesna je i govori“, kažu njeni advokati.

Ona je 1996. osuđena na smrt zbog ubistva tinejdžerke Kolin Slemer, ali je 30. septembra ove godine preživela dve smrtonosne injekcije i od tada je u bolnici.

U bolnici, u kojoj je vezana za krevet, lekari su 50-godišnjoj Pajk čistili njeno telo od hemikalija.

Danima je bila bez svesti, a stručnjaci i njen pravni tim kažu da je njen oporavak „nezabeležen u medicini“.

Smatra se da je jedina osoba koja je preživela smrtonosnu injekciju.

Advokati Kriste Pajk kažu da je njeno dalje zdravstveno stanje i dalje nejasno i da „u najmanju ruku očekuju dug oporavak“.

"Ovo se nikada do sada nije dogodilo"

Debora Deno, kriminolog i profesorka na Pravnom fakultetu Fordam, rekla je da je „apsolutno zapanjena“ što je Pajk svesna i da govori.

Bilo je još sedam slučajeva da su zatvorenici preživeli zakazana pogubljenja, ali u tim slučajevima, dželati nisu mogli ništa da ubrizgaju injekcije u vene zatvorenika, rekla je Deno za BBC.

Pajk je „jedina osoba kojoj je ubrizgana neka vrsta otrova“, rekla je Deno.

„Uradili su sve što je trebalo da urade kao deo procesa pogubljenja, i jednostavno nije uspelo.

„Ovo se nikada do sada nije dogodilo“, kaže Deno.

Vlasti u Tenesiju još nisu rekle da li će ponovo pokušati da pogube Pajk, a nisu ni objasnile šta je pošlo po zlu.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Guverner Tenesija Bil Li suspendovao je sva pogubljenja do kraja godine.

Doktor Džoel Zivot, anesteziolog koji savetuje pravne zastupnike Kriste Pajk, kaže da je da je verovatnoća oporavka od smrtonosne injekcije mala.

„Većina ljudi koji prime smrtonosnu injekciju umru od nje“, rekao je za BBC.

„U stvari, skoro svi, osim Kriste. Činjenica da je preživela... je neobična.“

Koliko otrova je ušlo u njen organizam?

Ali ostaje mnogo neizvesnosti i nepoznanica, rekao je, između ostalog i koliko je pentobarbitala ušlo u njen organizam, kakvi su bili nivoi sedativa u krvi posle injekcije i kako će izgledati njen oporavak.

„U ovom trenutku, nikako ne bih rekao da je prevazišla sve rizike“, napomenuo je.

Zivot je ranije rekao da bi dve doze pentobarbitala koje je primila prošle nedelje bile dovoljne da „sigurno umre“ da je ušao u njen krvotok u normalnoj cirkulaciji,

Moguće objašnjenje je da se pentobarbital, umesto da uđe u krvotok Pajk, verovatnije proširio po tkivu ispod njene kože, rekao je Zivot.

Njeni advokati su ranije upozorili da njena medicinska istorija i anatomija, između ostalog i stanje zgrušavanja krvi i sitne vene, znače da postoji rizik da će iskusiti „nepotreban“ bol i patnju tokom pogubljenja.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

U saopštenju 6. oktobra su naveli da je pretrpela „teška oštećenja“ ruku.

U 2022. godini, više od trećine pogubljenja širom SAD bilo je pogrešno izvršeno ili veoma problematično, prema Informativnom centru o smrtnoj kazni.

Što se tiče pogubljenja smrtonosnim injekcijama, takvi incidenti su se obično dešavali jer osuđenicima, uglavnom, nisu mogli da pronađu venu.

Ostavka šefa zatvorskog sistema Tenesija

Posle neuspelog pokušaja izvršenja smrtne kazne nad Kristom Pajk, šef zatvorskog sistema u američkoj saveznoj državi Tenesi podneo je ostavku.

Krista PajkKrista Pajk prilikom izricanja smrtne presude 1996. godine Foto: WBIR-TV

Advokati Pajk nazvali su ostavku „opravdanom", ali su naglasili da „sada nimalo ne pomaže Kristi".

„Ono što joj se dogodilo odraz je sistemskog propusta koji daleko prevazilazi pojedinca.

„Nadamo se da će guvernerov zahtev za sveobuhvatnom, nezavisnom istragom razotkriti ozbiljne probleme unutar celokupnog sistema izvršenja smrtne kazne u Tenesiju", navodi se u saopštenju pravnog tima Pajk.

Pajk je u bolnici u Nešvilu, u Tenesiju, u kojoj su se lekari trudili da iz njenog organizma izbace sve hemakalije korišćene tokom pokušaja pogubljenja, piše u sudskim dokumentima.

Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Njoj je ubrizgana smrtonosna doza pentobarbitala dva puta, ali je preživela.

Dok je primala te doze, „čulo se kako plače, ječi i glasno diše", izjavili su njeni advokati.

Državna uprava za izvršenje krivičnih sankcija branila je primenjenu metodu, navodeći da „protokol ne predviđa dodatne postupke mimo onih koji su već sprovedeni".

Advokati traže da se sačuvaju "svi dokazi" neuspelog pogubljenja

Njeni advokati su podneli hitan zahtev za očuvanje „svih dokaza" u vezi sa neuspelim pokušajem pogubljenja.

Foto: Tennessee Department of Correction

Pre pokušaja pogubljenja, advokati su više puta pokušali da ospore odluku, što je Vrhovni sud SAD odbio.

Guverner Tenesija takođe je odbio zahtev za pomilovanje Pajk.

Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Slemer 1995.