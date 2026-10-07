Planeta
PRVA FOTOGRAFIJA NAPADAČA U POLJSKOJ ŠKOLI! Učenik (19) izazvao KRVAVI PIR: Nožem izbo šestoro đaka i nastavnika - dvoje teško povređenih! (FOTO)
- U školi u Ostrolenki u Poljskoj nožem je povređeno sedam osoba, a policija je napadača privela i saopštila da je situacija pod kontrolom.
- Prema navodima RMF FM, napadač je 19-godišnji učenik te škole, a među povređenima su uglavnom đaci i jedan nastavnik.
- Dvoje povređenih je u teškom stanju.
Slušaj vest
Sedam osoba je povređeno u napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj, saopštila je policija u sredu, dodajući da je napadač priveden.
Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da se napad desio i da je nekoliko ljudi povređeno.
- Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu - izjavio je gradonačelnik Pavel Njevijadomski u saopštenju.
Privatna radio-stanica RMF FM prenela je da je napadač devetnaestogodišnji učenik te škole i da među povređenima ima dvoje teže povređenih.
Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je povređen i jedan nastavnik.
(Kurir.rs/Rojters)
Reaguj
Komentariši