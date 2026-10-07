REAKCIJA SPD IZ BERLINA NA IZBOR TOBIJASA RAUŠA ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE POKRAJINE SAKSONIJA-ANHALT

REAKCIJA SPD IZ BERLINA NA IZBOR TOBIJASA RAUŠA ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE POKRAJINE SAKSONIJA-ANHALT

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Novi predsednik parlamenta pokrajine Saksonija-Anhalt od juče je Tobijas Rauš iz Alternative za Nemačku (AfD), a danas se pojavilo pitanje da li su poslanici Hrišćanskodemokratske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca pomogli u prvom izboru ultradesničara na čelo regionalne skupštine od sloma nacizma pre više od osam decenija.

Dojče vele (DW) navodi da je Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) u Berlinu, Mercov koalicioni partner u saveznoj vladi, sada ogorčen.

Ono što se tokom dana u utorak 6. oktobra događalo u parlamentu pokrajine Saksonija-Anhalt, tokom večeri istog dana prelilo se na nivo savezne politike u Berlinu: vodeći predstavnici socijaldemokrata marširali su od Bundestaga, kroz Brandenburšku kapiju, pa do obližnjeg trga Bebelplac – što je mesto gde su nacisti 1933. spaljivali knjige autora koje su smatrali neprihvatljivim.

Na kraju su pevali i nacionalnu himnu – i to s njihovim visokim funkcionerom, saveznim ministrom odbrane Borisom Pistorijusom na čelu.

Mnogi učesnici skupa demonstrativno su nosili primerke Osnovnog zakona (nemačkog ustava), što je bio simboličan gest kojim se naglašava da demokrate sada, više nego ikad, moraju da ustanu u odbranu vladavine prava i ustava.

Ranije tog dana u Magdeburgu, glavnom gradu pokrajine Saksonija-Anhalt, Tobijas Rauš iz Alternative za Nemačku (AfD) izabran za predsednika pokrajinskog parlamenta.

1/10 Vidi galeriju Tobijas Rauš iz Alternative za Nemačku (AfD) izabran za predsednika parlamenta Saksonije-Anhalt, prvi put od Drugog svetskog rata ultradesničar na čelu regionalne skupštine Foto: Sean Gallup / POOL/Getty Images Europe POOL, Jan Woitas/Pool DPA

To je prvi put od Drugog svetskog rata da predstavnik neke ekstremno desničarske stranke zauzima takvu poziciju.

AfD je stranka koju obaveštajna agencija u toj maloj nemačkoj pokrajini – koja se nalazi na oko dva sata vožnje zapadno od Berlina – zvanično klasifikuje kao "potvrđeno ekstremno desničarsku".

Kršenje tabua: Da li je AfD dobila četiri glasa CDU?

I ne samo to: Rauš je izabran ne samo glasovima svoje stranke i glasovima Saveza za socijalnu pravdu i ekonomski razum, stranke koju je osnovala Sara Vagenkneht, pa je kraće ime partije zato Savez Sara Vagenkneht (BSW) – to se naime očekivalo.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

On je na tajnom glasanju dobio još četiri glasa i većina posmatrača veruje da su oni mogli da dođu samo od Mercove konzervativne CDU.

Demohrišćani imaju ukupno 15 poslanika u pokrajinskom parlamentu Saksonije-Anhalt.

Lars Klingbajl, vicekancelar i ministar finansija iz redova SPD, poručio je da je "izbor desničarskih ekstremista na takve funkcije kršenje tabua".

- Kako je to moglo da se dogodi, pod hitno mora da objasni ne samo BSW, nego i CDU - kazao je on.

1/13 Vidi galeriju Nemački vicekancelar Lars Klingbajl (SPD) i kancelar Fridrih Merc (CDU) Foto: STRINGER/EPA

Klingbajlov SPD je u koaliciji sa CDU i njenom sestrinskom bavarskom Hrišćanskosocijalnom unijom (CSU) na saveznom nivou u Nemačkoj, pa događaji u Magdeburgu ujedno opterećuju i saveznu vladu.

AfD se protivi daljoj pomoći Ukrajini

Nije mnogo pomoglo to što je Torsten Fraj, šef poslaničke grupe konzervativaca iz redova CDU, svoje izjave formulisao oprezno rekavši da je glasanje tajno i da je zato teoretski svako mogao da glasa za AfD kandidata.

Ipak, dodao je i da je "činjenica da se to dogodilo je izuzetno zabrinjavajuća i alarmantna".

1/6 Vidi galeriju Protest protiv Alternative za Nemačku (AfD) u Berlinu Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

Ishod ovog prvog glasanja u novom sazivu parlamenta Saksonije-Anhalta nagoveštava oštre sukobe koji predstoje toj nemačkoj pokrajini po pitanju odnosa prema AfD.

Ultradesničarska stranka ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima 6. septembra, vodeći kampanju u kojoj su dominirali zahtevi za izuzetno strogom migracionom politikom, u kojoj su negirali klimatske promene i tražili potpuno ukidanje javnog servisa.

Da li će poslanici CDU glasati za izbor premijera iz redova AfD?

Pored toga, AfD – u kojoj su brojni proruski orijentisani političari – kritički gleda na kontinuiranu podršku Nemačke Ukrajini.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Savezna ministarka obrazovanja Karin Prin (CDU) istakla je tu činjenicu po povratku iz posete Ukrajini.

- Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Vlada koju čine ekstremni desničari s tim nije spojiva, kao ni predsednik pokrajinskog parlamenta iz redova ekstremne desnice - rekla je ona.

Uprkos izbornoj pobedi, AfD nema apsolutnu većinu.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc i Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Ako njihov vodeći kandidat Ulrih Zigmund namerava da u decembru, za kada je planirano glasanje u parlamentu, bude izabran za pokrajinskog premijera, da li će moći – baš kao sada Tobijas Rauš – da računa i na glasove CDU?

I to uprkos tome što je kancelar Merc više puta naglašavao da saradnje sa AfD-om apsolutno neće biti?

Nova debata o „protivpožarnom zidu“

I tako se ponovo vraćamo na debatu o tzv. "protivpožarnom zidu" (zaštitnom zidu - Firewall).

Reč je o praksi demokratskih stranaka da izbegavaju bilo kakvu saradnju sa AfD.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Na lokalnom nivou, taj pristup je odavno prestao da funkcioniše.

Sada se čini da se to dešava i na nivou pokrajine.

Takav razvoj događaja pre svega ide u prilog krajnjoj desnici, a ne CDU.

To mišljenje deli i Georg Majer, ministar unutrašnjih poslova Tiringije iz redova socijaldemokrata.

- Ako CDU nastavi ovim putem, doprineće sopstvenoj propasti. Taj "protivpožarni zid" ima svoju svrhu - kazao je on.

1/15 Vidi galeriju Tino Hrupala, kopredsednik ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, CLEMENS BILAN/EPA

Naravno, Fabio de Masi, predsednik stranke BSW na saveznom nivou stvari vidi drugačije. BSW – stranka koju je osnovala bivša političarka Levice Sara Vagenkneht – utrla je put ovakvom razvoju događaja najavom da će glasati za Rauša kao predsednika parlamenta.

De Masi je nedavno dao izjavu o tome za list Hamburger abendblat.

- Moramo da izvučemo AfD iza tog "protivpožarnog zida". Do sada tamo nisu morali ništa da dokazuju i mogli su da prikrivaju svoje unutrašnje protivrečnosti. Ne želim da AfD nastavi da raste iza tog zida - naveo je on.

Iz AfD su pokazali šta misle o De Masiju

De Masi je, međutim, nekoliko dana pre sednice pokrajinskog parlamenta mogao da vidi u šta se to njegov BSW upušta.

Tada je, naime, Oliver Kirhner, šef poslaničke grupe AfD, u desničarskom časopisu Kompakt prokomentarisao De Masija i drugu kopredsedavajuću BSW Mohamed Ali.

- Zar sada treba da se bavim politikom pet godina sa ljudima koji su pod vođstvom Mohamed Ali i onog tipa, onog polu-Italijana, koji kaže: Sve su to nacisti? - upitao je Kirhner.

1/6 Vidi galeriju U Erfurtu hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku (AfD) Foto: Martin Schutt/DPA, Michael Reichel/DPA, CHRISTOPH RUTENKOLK/EPA

U svakom slučaju, za glasove BSW se pre svega ovoga računalo da su jedini stvarni put AfD do vlasti u Saksoniji-Anhaltu.