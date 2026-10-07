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Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u ponedeljak da bi svaki sporazum sa Iranom morao da podrazumeva smanjenje iranskih kapaciteta za obogaćivanje uranijuma, umesto da se Teheran samo obaveže na buduće smanjenje nuklearnih aktivnosti.

"Ako ne želite nuklearno oružje, zašto vam je onda potrebno gorivo obogaćeno na 60 odsto? Ako želite da pokažete da ste posvećeni tome da ne napravite nuklearno oružje, nemojte proizvoditi visoko obogaćeno gorivo. To je veoma osnovno, ključno pitanje", rekao je Vens za Rojters nakon predizbornog putovanja na Aljasku.

"Mislim da bi, ako žele da pokažu da su zaista posvećeni tome da ne naprave nuklearno oružje, morali da preduzmu nešto konkretno kada je reč o svojim kapacitetima za obogaćivanje uranijuma", dodao je.

Vens je takođe rekao da u Vašingtonu postoji neizvesnost u vezi sa načinom na koji se donose odluke u Teheranu.

"Jedna od stvari koje smo primetili jeste da nije sasvim jasno kako se u njihovoj zemlji donose odluke", rekao je Vens.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

Tramp odbio poslednju ponudu Teherana

Vensove izjave dolaze u trenutku kada Vašington i Teheran preko posrednika pokušavaju da pronađu način za okončanje višemesečnog rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Iran i SAD su poslednjih nedelja razmenili predloge, ali je američki predsednik Donald Tramp odbacio poslednju ponudu Teherana kao nedovoljnu i upozorio da bi vojne operacije mogle ponovo da budu intenzivirane.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Iran je, sa druge strane, poručio da Ormuski moreuz neće biti ponovo otvoren dok ne bude ispunjeno sedam uslova Teherana iz privremenog sporazuma postignutog u junu. Iranske vlasti tvrde da je u ovoj fazi prioritet dogovor o bezbednosti plovidbe kroz moreuz, dok Vašington nastoji da pitanje iranskog nuklearnog programa uključi u širi sporazum. Katar posreduje u razmeni poruka između dve strane.

Nuklearni program ostaje glavna prepreka

Jedno od ključnih spornih pitanja ostaje iransko obogaćivanje uranijuma. Vens sada poručuje da SAD zahtevaju "značajno" smanjenje iranskih kapaciteta za obogaćivanje i konkretne poteze Teherana, a ne samo obećanja da neće razvijati nuklearno oružje. Iran je obogaćivao uranijum do 60 odsto, znatno iznad nivoa potrebnog za većinu civilnih namena, ali ispod približno 90 odsto koliko se smatra nivoom pogodnim za nuklearno oružje.

1/11 Vidi galeriju Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh