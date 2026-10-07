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Novi načelnik Generalštaba Austrije Harald Vodosek izjavio je da se austrijska vojska i kritična infrastruktura svakodnevno suočavaju sa najmanje 100.000 sajber napada. Vodosek je u intervjuu za austrijski Der Standard ocenio da je trenutni nivo pretnje za Austriju od hibridnog ratovanja Moskve "srednji do visok", navodeći sajber napade, dezinformacije, sabotaže i dronove kao neke od ključnih bezbednosnih izazova.

Najmanje 100.000 napada dnevno

Na pitanje kako trenutno procenjuje pretnju Austriji kada je reč o hibridnom ratovanju Moskve, Vodosek je rekao da takve pretnje već postoje.

"Ocenio bih je kao srednju do visoku. Sa hibridnim pretnjama suočavamo se već danas. U informacionom prostoru koriste se lažne vesti o državi, političkim akterima, ali i njihovim konkretnim izjavama. Postoje snažni pokušaji da se na taj način utiče na politiku", rekao je Vodosek.

Posebno je ukazao na razmere aktivnosti u sajber prostoru.

"U sajber prostoru imamo najmanje 100.000 napada na naše servere dnevno, a to je donja granica. Napadi su usmereni na samu vojsku, ali i na druge organizacije kritične infrastrukture, poput snabdevača energijom i zdravstvenih službi", naveo je načelnik Generalštaba.

Vodosek nije u ovom delu intervjua rekao da svih 100.000 napada dnevno dolazi iz Rusije, već je taj podatak izneo odgovarajući na pitanje o hibridnoj pretnji Moskve.

On je upozorio i na sabotaže u evropskim zemljama.

"Ako agresor ne uspe da ostvari svoj ratni cilj, onda napada one koji podržavaju drugu stranu. Otuda niz sabotaža u zemljama EU i NATO, kao i nedavni incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu", rekao je Vodosek.

Upozorenje na scenario bez struje, vode i gasa

Prema njegovim rečima, sajber napadi i dronovi trenutno predstavljaju najveće opasnosti za Austriju.

Vodosek je upozorio da posledice uspešnog sajber napada ne moraju da ostanu ograničene na računarske sisteme, već mogu direktno da pogode svakodnevni život stanovništva.

"Sajber napadima moguće je onesposobiti snabdevanje električnom energijom, gasom ili vodom. Ako grad poput Beča ostane bez struje nedelju ili dve, to bi imalo posledice na mnogim nivoima", rekao je on.

Austrija bi, prema njegovim rečima, mogla da oseti posledice čak i ako napad ne bude direktno usmeren na nju.

"Tome treba dodati da bi nestanci struje u Nemačkoj, Italiji ili drugim susednim zemljama mogli da utiču i na nas. Sve to ima za cilj destabilizaciju naših demokratskih društava i stavljanje našeg društvenog sistema na probu", naveo je Vodosek.

Prioritet vazdušna odbrana i sajber prostor

Govoreći o modernizaciji austrijske vojske, Vodosek je rekao da će vazdušna odbrana i sajber prostor imati prioritet uprkos problemima sa državnim budžetom.

Austrijska vlada i dalje planira da do 2032. godine izdvajanja za odbranu dostignu dva odsto bruto domaćeg proizvoda, iako će zbog trenutne budžetske situacije pojedini projekti morati da budu odloženi.

"Zbog trenutne budžetske situacije moramo da odložimo određene projekte, ali ne i da odustanemo od njih. Uprkos tome, već danas smo sposobniji za odbranu i svakodnevno povećavamo svoje odbrambene sposobnosti", rekao je Vodosek.

On smatra da će Austriji za buduću zaštitu vazdušnog prostora biti potrebno 36 novih borbenih aviona koji bi zamenili sadašnju flotu od 15 aviona Jurofajter.

"Sa sadašnjih 15 Eurofightera možemo da nadziremo svoj vazdušni prostor, ali ne i da ga branimo", upozorio je načelnik Generalštaba.

Vodosek je rekao da je procena austrijske vojske, zasnovana na mogućim scenarijima pretnji i ekonomskim mogućnostima države, pokazala da bi 36 aviona predstavljalo odgovarajući broj za vazdušnu odbranu zemlje.

Ko je Harald Vodosek?

Harald Vodosek (62) prošle nedelje je položio zakletvu kao novi načelnik Generalštaba austrijske vojske, čime je postao najviši vojni zvaničnik Austrije.

Rođen je u Viner Nojštatu, a pre dolaska na čelo Generalštaba bio je direktor za naoružanje u austrijskom Ministarstvu odbrane, gde je bio uključen u procese nabavke vojne opreme.

Tokom vojne karijere obavljao je i funkciju komandanta Jagdkommando, elitne jedinice za specijalne operacije austrijske vojske.