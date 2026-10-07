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Španski sindikati pozvali su danas na održavanje generalnog štrajka 11. novembra, sa fokusom na stambena pitanja, gotovo dve nedelje pre vanrednih izbora na kojima su rast kirija i prinudna iseljenja postali ključne teme kampanje, prenela je agencija Rojters.

Dve glavne sindikalne konfederacije u zemlji, Opšti sindikat radnika (UGT) i Radničke komisije (CCOO), saopštile su da su se dogovorile o datumu, iako je za to još potrebno formalno odobrenje i drugih sindikata.

To je prvi put u poslednjih 14 godina da su dve najveće sindikalne organizacije u Španiji zajednički podržale poziv na generalni štrajk.

Štrajk će se pridružiti talasu protesta pokrenutih nakon iseljenja jedne 87-godišnje žene u Madridu. Posle tog incidenta, aktivisti su postavili kamp na jednom od glavnih trgova u glavnom gradu kako bi zahtevali rešenja za stambenu krizu koja se sve više pogoršava.

Foto: Daniel Gonzalez/EFE

Ovi protesti, uz činjenicu da je parlament prošle nedelje odbacio uredbe usmerene na suzbijanje iseljenja i ograničavanje rasta kirija, naveli su premijera Pedra Sančesa da raspiše vanredne izbore za 29. novembar.

Prema podacima Banke Španije, zemlja se suočava sa nedostatkom od približno 750.000 stambenih jedinica, a očekuje se da će taj broj do 2028. godine premašiti milion.

Zbog sve većih poteškoća pri kupovini nekretnina, značajno je poraslo oslanjanje na tržište iznajmljivanja, što dodatno opterećuje taj sektor.

Prema podacima Španskog saveta mladih, prosečna mesečna kirija od 1.176 evra čini gotovo 98,7 odsto prosečne mesečne plate mlade osobe u Španiji.