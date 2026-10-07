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Rusija je počela da sprovodi sabotažne operacije protiv danskih kompanija koje snabdevaju Ukrajinu nakon što je zaključila da šire akcije ometanja nisu uspele da smanje zapadnu vojnu podršku Kijevu, izjavila je u sredu predstavnica danske obaveštajne službe.

Promena taktike predstavlja značajnu eskalaciju ruske kampanje hibridnog ratovanja, izjavila je Žozefin Kristensen, vodeća analitičarka danske Službe za nacionalnu bezbednost i obaveštajne poslove (PET), na konferenciji o unutrašnjoj bezbednosti u Kopenhagenu.

"Ono što smo videli na proleće bilo je mnogo planiranja, ali veoma malo realizovanih akcija. Početkom leta videli smo da su počeli da sprovode mnogo više operacija", rekla je Kristensen.

Prema njenim rečima, Rusija je zaključila da prethodno široko usmeravanje napada "nije imalo efekat odvraćanja zapadnog vojnog saveza NATO od pružanja podrške Ukrajini".

Meta postala proizvodnja oružja

Kristensen tvrdi da Moskva zadržava političku kontrolu nad operacijama, ali da izvršioci na terenu postaju sve smeliji.

Rusija sada "pokušava da pogodi ciljeve koji imaju direktan uticaj na stanje na frontu. To znači proizvodnju oružja", rekla je ona.

Moskva je više puta negirala umešanost u sabotaže i operacije hibridnog ratovanja. Ruska ambasada u Kopenhagenu odbacila je u sredu optužbe i optužila danske vlasti da iznose neosnovane tvrdnje protiv Rusije.

Kristensen je ukazala i na spisak ruskog Ministarstva odbrane sa navodnim evropskim proizvođačima dronova i komponenti za bespilotne letelice, koje je Moskva u aprilu označila kao potencijalne vojne ciljeve. Ona nije iznela više detalja o tom spisku.

Za sabotaže regrutuju ljude preko Telegrama

Prema navodima PET-a, Rusija se sve više oslanja na neobučene posrednike, među kojima su beskućnici i osobe zavisne od droge, koji se regrutuju preko Telegrama i drugih društvenih mreža.

Foto: Shutterstock

Regrutovanje obično počinje jednostavnijim zadacima, poput izviđanja određenih lokacija ili njihovog fotografisanja, a zatim se od angažovanih osoba traže ozbiljnije aktivnosti, uključujući izvođenje sabotaža.

"To može biti bilo ko ko samo želi brzo da zaradi", rekla je Kristensen.

"Ako prva osoba ne uspe, poslaće drugu da pokuša sve dok neko ne uspe", dodala je.

Danska očekuje intenziviranje hibridnih napada

Danska vojna obaveštajna služba prošlog meseca saopštila je da će Rusija verovatno intenzivirati hibridne napade protiv Zapada tokom narednih meseci.

Upozorenje je usledilo nakon što je Nemačka optužila Rusiju za pokušaj napada dronovima na aerodrom Lajpcig/Hale u avgustu.

U septembru 2025. godine, neposredno pre nego što je Danska bila domaćin samita Evropske unije, dronovi su poremetili vazdušni saobraćaj na šest danskih aerodroma.

Među njima je bio i aerodrom u Kopenhagenu, najprometniji u nordijskom regionu.