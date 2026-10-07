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Krista Pajk (50), osuđenica na smrt koja je prošle nedelje preživela neuspešno pogubljenje u Tenesiju, pri svesti je, razgovara i nastavlja da se oporavlja u bolnici. U američkim medijima sada se otvorila rasprava o tome da li će savezna država pokušati ponovo da je pogubi.

"Uprkos svemu, Krista Pajk je pri svesti, govori i nastavlja da prima intenzivnu medicinsku negu. Prognoza je i dalje neizvesna, ali očekujemo dug oporavak", saopštili su njeni advokati 6. oktobra, prenosi USA Today.

Ali među prvim pitanjima koja je izgovorila nakon što se vratila svesti bila su: „Gde sam?“ i „Ko ste vi?“, rekao je njen advokat u sredu.

Njen advokat je rekao da je ona „veoma svesna šta su joj uradili do određene tačke“, ali se ne seća samog pogubljenja.

„Mislim da je trenutno ljuta i zbunjena zbog svega“, rekao je.

Pajk je 30. septembra trebalo da bude pogubljena smrtonosnom injekcijom zbog brutalnog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine. Preživela je dve doze pentobarbitala, a nakon više od sat vremena postupak je prekinut i prevezena je u bolnicu na području Nešvila.

Njeni advokati veruju da intravenozne linije nisu bile pravilno postavljene ili da su joj vene popucale, zbog čega je deo ili celokupna količina leka možda završila u tkivu ruke umesto u krvotoku. Vlasti Tenesija još nisu objavile zvaničan razlog neuspeha.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Može li država ponovo da pokuša da je pogubi?

Guverner Tenesija Bil Li za sada nije prihvatio zahteve da Pajk smrtnu kaznu preinači u doživotni zatvor, niti joj je odobrio odlaganje izvršenja kazne. Mogućnost novog pokušaja zato i dalje postoji, što otvara ozbiljna ustavnopravna pitanja.

"Nalazimo se na potpuno nepoznatom terenu", rekla je Robin Maher, izvršna direktorka Centra za informacije o smrtnoj kazni.

Američki Vrhovni sud gotovo 80 godina nije odlučivao o pitanju da li država može ponovo da pokuša da izvrši smrtnu kaznu nad osobom koja je preživela prvi pokušaj pogubljenja.

Poslednji takav slučaj odnosio se na 17-godišnjeg Vilija Fransisa, koji je 1946. godine preživeo pogubljenje na električnoj stolici u Luizijani jer uređaj nije pravilno radio. Vrhovni sud zaključio je da novi pokušaj nije protivustavan, a Fransis je pogubljen u maju 1947. godine.

Pravni stručnjaci, međutim, upozoravaju da se slučaj Pajk značajno razlikuje. Njeni advokati su gotovo deset meseci ranije upozoravali vlasti da bi zbog njenih neuobičajeno tankih vena moglo da dođe do problema prilikom ubrizgavanja smrtonosnog leka.

Profesor prava na Univerzitetu Kolumbija Bernard Harkort smatra da bi zbog toga novi pokušaj pogubljenja mogao da bude protivustavan.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Guverner naredio istragu

Li je nakon incidenta naredio istragu, otkazao poslednje pogubljenje smrtonosnom injekcijom planirano u Tenesiju ove godine i najavio odlazak čelnika državnog zatvorskog sistema Frenka Strade.

Događaj je nazvao "tragedijom" koja nikada nije smela da se dogodi, ali je istovremeno poručio da ostaje posvećen sprovođenju smrtnih kazni.

"Moja je odgovornost da sprovedem kazne koje su izrekle porote u Tenesiju, čak i kada je to teško", rekao je.

Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer. Imala je 18 godina kada je sa svojim tadašnjim dečkom 1995. namamila 19-godišnjakinju u šumu u Noksvilu.

Prema tužilaštvu, Slemer je tamo mučena i ubijena, a Pajk joj je prerezala grlo i kamenom smrskala lobanju.

Podigla glavu i pitala da li je osećaj u ruci normalan

Novinari koji su kao zvanični svedoci pratili pogubljenje opisali su šta se događalo u komori nakon početka postupka.

Pajk je bila vezana za ležaj kada je počela da prima prvu dozu pentobarbitala. U jednom trenutku podigla je glavu i upitala zatvorsko osoblje da li je osećaj koji ima u ruci uobičajen.

Prema iskazima svedoka, požalila se da ima osećaj kao da će joj vena u ruci "pući", a kasnije je rekla i da jedno mesto na ruci snažno pulsira.

Lek, međutim, nije delovao na očekivani način.

Svedoci su tokom postupka opisali glasne izdisaje, dahtanje i pomeranje nogu. Pajk je u jednom trenutku nogama toliko snažno pomerila čaršav kojim je bila prekrivena da je pao sa nje.

Jedan od novinara opisao je i zvuk koji je ostavljao utisak kao da se guši.

Čuli su njeno glasno hrkanje

Do 20.26 sati po lokalnom vremenu Pajk je primila i drugu dozu pentobarbitala. Njeni advokati tvrde da ni nakon toga nije izgubila svest i da je njeno srce nastavilo da kuca.

Druga doza bila je predviđena zvaničnim protokolom Tenesija za slučaj da osuđenik nakon prve doze ne bude proglašen mrtvim.

Međutim, prema dostupnim informacijama, protokol nije predvideo šta treba uraditi ukoliko osoba ostane živa i nakon druge doze, piše Rojters.

Zavesa između komore za pogubljenje i prostorije u kojoj su se nalazili svedoci potom je zatvorena.

Iako više nisu mogli da vide Pajk, novinari su sa druge strane nastavili da čuju njeno disanje, a zatim i glasno hrkanje. Tako je ostalo gotovo sat vremena.

Da je postupak završen prema planu, Pajk bi postala prva žena pogubljena u Tenesiju u više od 200 godina.

Advokati pripremaju teren za moguću tužbu

Dok se Krista Pajk oporavlja u bolnici nakon neuspelog pokušaja pogubljenja 30. septembra, pravna borba oko slučaja tek počinje.

Njeni advokati zatražili su od suda u Nešvilu da naredi vlastima Tenesija da sačuvaju sve što je korišćeno tokom egzekucije, uključujući igle, špriceve, intravenske linije, lekove i drugu medicinsku opremu.

Odbrana za sada ne traži da joj ti predmeti budu predati, već želi da spreči njihovo uništavanje ili nestanak jer bi mogli da postanu ključni dokazi u eventualnoj tužbi protiv države. Advokati sumnjaju da smrtonosni lek nije pravilno dospeo u krvotok Pajkove i žele da utvrde zbog čega dve doze pentobarbitala nisu dovele do njene smrti.

Pajk je u međuvremenu došla svesti i može da govori, iako otežano, dok se i dalje nalazi na bolničkom lečenju. Njeni advokati tvrde da im vlasti ne pružaju dovoljno informacija o njenom stanju i samom postupku pogubljenja.

Navode i da je odbrana još pre egzekucije upozoravala da bi zbog problema sa venama moglo da dođe do komplikacija prilikom davanja smrtonosne injekcije.

Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Tenesi nije isključio novi pokušaj pogubljenja

Najveće pitanje sada je da li će Tenesi pokušati ponovo da izvrši smrtnu kaznu. Državne vlasti za sada nisu obećale da do toga neće doći, dok guverner Bil Li nije preinačio smrtnu kaznu u doživotni zatvor.

To znači da Pajk, iako je preživela prvi pokušaj, formalno i dalje ostaje osuđena na smrt.

Eventualni novi pokušaj pogubljenja gotovo sigurno bi otvorio novu pravnu bitku oko toga da li bi takav postupak bio u skladu sa američkim Ustavom, posebno imajući u vidu ono što je preživela tokom prve egzekucije.