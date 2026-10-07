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Majka devojke koju je ubila Krista Pajk rekla je da je očekivala da će osuđenica na smrt preživeti i da sve više gubi nadu da će ona ikada biti pogubljena.

Od Pajkove (50) se očekivalo da postane prva žena pogubljena u toj saveznoj državi za više od 200 godina zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine, ali je preživela dve smrtonosne injekcije i sada je pri svesti i govori, otkrili su u utorak njeni advokati, prenosi New York Post.

Majka Slemerove, Mej Martinez, rekla je za WBIR da je sve vreme znala da Pajkova neće umreti i da postoji mogućnost da bi, ukoliko ponovo pokušaju, mogla da preživi.

"Bez obzira na to šta ja mislim, oni će uraditi ono što će uraditi", rekla je ona toj televiziji kada su je pitali kakav bi ishod sledećeg pokušaja želela.

Veruje se da je Pajkova prva osoba koja je ikada preživela smrtonosnu injekciju u SAD.

Osuđena je na smrt zbog brutalnog ubistva svoje 19-godišnje školske drugarice Kolin Slemer, u naletu ljubomore u januaru 1995. godine, jer je sumnjala da žrtva želi da joj preotme dečka.

Kolin Slemer Foto: Family Handout

Pajkova je bila u kritičnom stanju i priključena na respirator nakon što je prošle srede hitno prebačena u bolnicu iz zatvora maksimalne bezbednosti Riverbend u Nešvilu.

"Protivno svim očekivanjima, Krista Pajk je pri svesti, govori i i dalje prima intenzivnu medicinsku negu", naveli su njeni advokati u saopštenju u utorak.

"Uprkos teškim povredama koje je pretrpela na rukama, ona je i dalje vezana lisicama i okovana za krevet. Njen oporavak je medicinski bez presedana. Prognoza ostaje neizvesna, ali u najmanju ruku očekujemo dug oporavak."

Pajkovoj su date dve doze pentobarbitala uz pomoć najmanje sedam igala, od kojih je jedna izašla iz njene ruke savijena pod uglom od 90 stepeni, naveli su njeni pravni zastupnici.

Guverner Tenesija Bil Li obustavio je sva preostala pogubljenja ove godine i u subotu saopštio da će šef zatvorske službe te savezne države, Frenk Strada, podneti ostavku.

Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Li je takođe naredio nezavisnu istragu koju će sprovesti bivši američki tužilac Ed Stenton kako bi se utvrdilo šta je dovelo do ovog debakla.

Pravni stručnjak rekao je za New York Post da bi Pajkova morala da bude mentalno sposobna da razume kaznu da bi savezna država ponovo mogla da pokuša da je pogubi.

"Ne može biti pogubljena ako je pretrpela oštećenje mozga i ne razume postupak", rekla je profesorka Debora Deno sa Pravnog fakulteta Fordam.

Foto: Tennessee Department of Correction

"Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je 2019. godine, u slučaju koji se odnosio na pacijenta sa demencijom, potvrdio da ne možete pogubiti nekoga ko nije svestan kazne koju će dobiti."

Advokati Pajkove pozvali su guvernera Lija da joj preinači kaznu, navodeći da je "pretrpela kaznu veću od bilo koje druge osobe u istoriji američke smrtne kazne".

Oni su u petak podneli sudu zahtev da Ministarstvo za korekcije Tenesija (TDOC) "zaštiti i sačuva sve dokaze" u vezi sa pokušajem pogubljenja Pajkove.