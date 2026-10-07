NOVI DETALJI NAPADA U ŠKOLI U POLJSKOJ: Učenik (19) u rancu imao eksplozivnu napravu, povređeno devet osoba (FOTO)
- U rancu je imao eksplozivnu napravu domaće izrade, a detonacija je, prema navodima, sprečena brzom reakcijom nastavnika i učenika.
Mladić koji je izveo napad nožem u školi u Ostrolenki na severoistoku Poljske i povredio devet osoba imao je u rancu eksplozivnu napravu domaće izrade, saopštio je danas državni tužilac Darijuš Korneluk.
"Sada smo sigurni da je počinilac ovog incidenta ušao u školsko dvorište sa oružjem u obliku noža, a u rancu koji je takođe poneo nalazila se eksplozivna naprava domaće izrade koja je skoro detonirala", rekao je Korneluk.
Dodao je da je, prema informacijama koje je dobio od okružnog tužioca u Ostrolenki, u jednm trenutku iz ranca počeo da izlazi dim, a da je detonacija najverovatnije sprečena pravovremenom reakcijom nastavnika i učenika koji su ga izbacili kroz prozir kabineta za informatiku.
Korneluk je rekao da inspektori obezbeđuju eksploziv i da će „svakako biti sprovedene proceduralne radnje i u vezi sa tim“.
"Stoga će klasifikacija predmetnog dela u ovom slučaju, pokušaja ubistva, svakako biti proširena", naveo je on.
Ranije danas guverner Mazovskog regiona Mariuš Frankovski je izjavio da je u napadu povređeno 10 osoba, među kojima i počinikac.
Prethodno je portparol Okružnog tužilaštva u Ostrolenki Elžbjeta Edita Lukasjevič rekla da je napad izvršio učenik škole Jakub Z. (19).
Napad u školi se dogodio nešto posle 11.00 sati a povređeni su prevezeni u bolnice u Ostrolenki i Lomži.
Kurir.rs/Agencije