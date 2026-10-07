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Mladić koji je izveo napad nožem u školi u Ostrolenki na severoistoku Poljske i povredio devet osoba imao je u rancu eksplozivnu napravu domaće izrade, saopštio je danas državni tužilac Darijuš Korneluk.

"Sada smo sigurni da je počinilac ovog incidenta ušao u školsko dvorište sa oružjem u obliku noža, a u rancu koji je takođe poneo nalazila se eksplozivna naprava domaće izrade koja je skoro detonirala", rekao je Korneluk.

Dodao je da je, prema informacijama koje je dobio od okružnog tužioca u Ostrolenki, u jednm trenutku iz ranca počeo da izlazi dim, a da je detonacija najverovatnije sprečena pravovremenom reakcijom nastavnika i učenika koji su ga izbacili kroz prozir kabineta za informatiku.

Korneluk je rekao da inspektori obezbeđuju eksploziv i da će „svakako biti sprovedene proceduralne radnje i u vezi sa tim“.

"Stoga će klasifikacija predmetnog dela u ovom slučaju, pokušaja ubistva, svakako biti proširena", naveo je on.

Ranije danas guverner Mazovskog regiona Mariuš Frankovski je izjavio da je u napadu povređeno 10 osoba, među kojima i počinikac.

Prethodno je portparol Okružnog tužilaštva u Ostrolenki Elžbjeta Edita Lukasjevič rekla da je napad izvršio učenik škole Jakub Z. (19).

Napad u školi se dogodio nešto posle 11.00 sati a povređeni su prevezeni u bolnice u Ostrolenki i Lomži.