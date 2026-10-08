DRAMA U ISTANBULU, URUŠILA SE VIŠESPRATNICA! Ljudi zarobljeni pod tonama betona, spasioci u trci sa vremenom, pogledajte snimke (VIDEO)
- U istanbulskom Maltepeu jutros se srušila prva tri sprata sedmospratne stambene zgrade, a najmanje sedam ljudi bilo je u delu koji je pao.
- Za sada su spasene tri osobe, dok ekipe tragaju za još zarobljenima i raščišćavaju ruševine.
- Uzrok urušavanja još nije poznat, a pokrenuta je istraga.
Prva tri sprata sedmospratne stambene zgrade srušila su se u istanbulskom okrugu Maltepe jutros oko 5:40 sati po lokalnom vremenu, ostavljajući stanare zarobljene pod ruševinama.
Za sada su spasene samo tri osobe, dok hitne službe jure na lice mesta u pokušaju da raščiste ruševine.
Prema izveštajima, u delu zgrade koji se srušio u tom trenutku nalazilo se najmanje sedam osoba.
Svi stanari sa viših spratova uspešno su evakuisani dok su spasilačke ekipe pristizale kako bi započele potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama.
U zgradi živi 33 ljudi
U sedmospratnoj zgradi u Istanbulu živi 33 ljudi, uz nekoliko lokala u prizemlju. Nakon urušavanja, spasilačke ekipe su u kontaktu sa još četiri zarobljene osobe, a zgrada je izgrađena 1987. godine, rekao je guverner Istanbula Davut Gul.
Još uvek nije poznato šta je uzrokovalo rušenje zgrade. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok.
- Naša država je na terenu sa svim svojim institucijama i resursima. Radovi se nastavljaju bez prekida, uz veliku pažnju i odlučnost, ne isključujući nijednu mogućnost, kako bismo što pre stigli do naših građana pod ruševinama. Želimo svim našim građanima brz oporavak. Neka Bog podari brz oporavak povređenima - poručio je ministar životne sredine Murat Kurum.
(Kurir.rs/Sun)