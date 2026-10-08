Slušaj vest

Najmanje jedna osoba je poginula, a tri se i dalje vode kao nestale nakon što se u Istanbulu iznenada srušila sedmospratnica.

Spasilačke ekipe čule su šestogodišnju devojčicu kako plače i traži pomoć ispod ruševina, dok očajnički pokušavaju da raščiste teren i bezbedno je izvuku. Prva tri sprata zgrade srušila su se u istanbulskom okrugu Maltepe jutros oko 5.40 časova po lokalnom vremenu.

Prema izveštajima, u trenutku rušenja u palom delu stambene zgrade bilo je zarobljeno najmanje deset ljudi, od kojih troje još nije spaseno. Svi stanari sa viših spratova uspešno su evakuisani dok su spasilačke ekipe pristizale kako bi započele potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama.

U zgradi, koja u prizemlju ima i prodavnicu, živi trideset troje ljudi. Guverner Istanbula Davut Gul izjavio je da su ekipe u kontaktu sa preostalim nestalim osobama, ali da su one i dalje zarobljene.

Među njima je i šestogodišnja devojčica zarobljena na mestu koje spasioci ne mogu lako da raščiste. Gul je uverio javnost da će učiniti sve što mogu kako bi spasili dete u narednim satima.

- Srušena sedmospratnica izgrađena je 1987. godine. U zgradi živi ukupno 33 ljudi - dodao je guverner.

Uzrok rušenja zgrade i dalje nije poznat. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok.

- Naša država je na terenu sa svim svojim institucijama i resursima. Radovi se nastavljaju bez prekida, uz veliku pažnju i odlučnost, ne prepuštajući ništa slučaju, kako bismo što pre stigli do naših građana pod ruševinama. Želimo svim našim građanima brz oporavak. Neka Bog podari brz oporavak povređenima - izjavio je ministar životne sredine Murat Kurum.

Ovaj incident usledio je nakon što je u martu velika eksplozija, za koju se sumnja da je izazvana gasom, raznela nekoliko zgrada u Istanbulu. Snažna eksplozija tada je srušila dve zgrade u istanbulskom naselju Ajvansaraj.