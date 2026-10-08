NOVI KRVAVI PIR U ŠKOLI U POLJSKOJ! Dečak (15) uleteo i nožem napao tri osobe, direktor herojski savladao napadača, domaru se borili za život!
- Petnaestogodišnjak je nožem napao tri osobe u školi kod Viškova, među njima direktora i domara.
- Direktor je savladao napadača pre hapšenja, dok je domar bio u reanimaciji.
- Napad se dogodio samo nekoliko sati posle drugog nožem izvršenog napada u školi u Poljskoj.
Tri osobe su povređene u još jednom napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj.
Petnaestogodišnjak naoružan nožem navodno je upao u školu u blizini Viškova i nožem napao tri osobe, uključujući direktora škole i domara. Policija je hitno stigla na lice mesta u Osnovnoj školi "Jovan Pavle II" u mestu Leščidol-Novini.
Osumnjičeni je uhapšen, saopštio je u četvrtak ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski, dodajući da je u toku bila reanimacija domara. Portparolka policije u Mazoviji izjavila je da je navodni napadač bivši učenik.
Direktor uspeo je da savlada napadača pre nego što je uhapšen, dodala je policija.
Ovaj incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što je u sredu petoro dece i troje nastavnika ranjeno u odvojenom napadu nožem u školi u Ostrolenki.
(Kurir.rs/Sun/Foto:Ilustracija)