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Tri osobe su povređene u još jednom napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj.

Petnaestogodišnjak naoružan nožem navodno je upao u školu u blizini Viškova i nožem napao tri osobe, uključujući direktora škole i domara. Policija je hitno stigla na lice mesta u Osnovnoj školi "Jovan Pavle II" u mestu Leščidol-Novini.

Osumnjičeni je uhapšen, saopštio je u četvrtak ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski, dodajući da je u toku bila reanimacija domara. Portparolka policije u Mazoviji izjavila je da je navodni napadač bivši učenik.

Direktor uspeo je da savlada napadača pre nego što je uhapšen, dodala je policija.