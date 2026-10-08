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Tri osobe su povređene u još jednom napadu nožem u jednoj školi u Poljskoj.

Petnaestogodišnjak naoružan nožem navodno je upao u školu u blizini Viškova i nožem napao tri osobe, uključujući direktora škole i domara. Policija je hitno stigla na lice mesta u Osnovnoj školi "Jovan Pavle II" u mestu Leščidol-Novini.

Osumnjičeni je uhapšen, saopštio je u četvrtak ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski, dodajući da je u toku bila reanimacija domara. Portparolka policije u Mazoviji izjavila je da je navodni napadač bivši učenik.

Direktor uspeo je da savlada napadača pre nego što je uhapšen, dodala je policija.

Ovaj incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što je u sredu petoro dece i troje nastavnika ranjeno u odvojenom napadu nožem u školi u Ostrolenki.

(Kurir.rs/Sun/Foto:Ilustracija)

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