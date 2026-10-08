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Krista Pajk je "na nogama i hoda" dok se nalazi u bolnici nakon prošlonedeljnog neuspelog pokušaja njenog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, rekao je član njenog pravnog tima, a prenosi BBC.

Pajk (50), koja je osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer, koje je 1995. godine počinila zajedno sa tadašnjim dečkom, preživela je dve smrtonosne injekcije 30. septembra. Stručnjaci su ovaj slučaj opisali kao presedan bez poznatog primera.

Prohodala u bolničkoj sobi

Advokat Stiven Ferel rekao je u sredu uveče za emisiju "Today" BBC Radija 4 da nije direktno razgovarao sa Pajk, ali da je saznao da se prvi put kreće po bolničkoj sobi, iako je i dalje mentalno "usporena i konfuzna".

Sud je ranije naložio saveznoj državi Tenesi da sačuva sve dokaze povezane sa neuspelim pogubljenjem. Ti dokazi mogli bi da budu osnova za buduću tužbu protiv države.

Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Slučaj Kriste Pajk sada ulazi u potpuno neistraženu pravnu situaciju, jer se veruje da je ona jedina osoba koja je preživela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.Neuspelo pogubljenje majka Kolin Slemer nazvala je "haosom", a ona je bila među onima koji su insistirali na tome da Pajk bude pogubljena.

Njen tadašnji dečko Tadarel Šip, koji je učestvovao u ubistvu Slemer, izbegao je smrtnu kaznu jer u vreme izvršenja zločina nije bio punoletan. On se i dalje nalazi u zatvoru.

Pajk je imala 18, a Šip 17 godina kada su pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Slemer, koju su upoznali u kampu za radnu obuku namenjenom problematičnim tinejdžerima.

Prema najnovijim informacijama koje je njen tim dao BBC-ju, Pajk i dalje oseća posledice pentobarbitala, leka koji joj je zatvorsko osoblje ubrizgalo u dve doze tokom zakazanog pogubljenja 30. septembra.