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Konzulat Velike Britanije u Jerusalimu promeniće ime i postaće "Misija Velike Britanije u Jerusalimu" nakon što je Izrael objavio da britanske diplomate treba da napuste zemlju.

Skaj njuz navodi da je potez izraelske vlade da zatvori konzulat, koji se inače nalazi u istočnom Jerusalimu i pokriva i Zapadnu obalu i Pojas Gaze i u suštini služi za kontakte sa Palestincima, usledio nakon britanske zabrane trgovine s ilegalnim izraelskim naseljima na Zapadnoj obali.

Gideon Sar, ministar spoljnih poslova Izraela je, najavljujući današnje zatvaranje konzulata, kazao da je Velika Britanija optužila izraelsku vladu da zatvara oči pred "etničkim čišćenjem" Palestinaca, što je opisao kao "lažne optužbe na račun Izraela".

Zgrada britanskog konzulata u Jerusalimu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je rekao da će generalni konzul i 20 diplomatskih službenika "završiti zaduženja i napustiće Izrael", a "znak koji identifikuje britanski konzulat u Jerusalimu je uklonjen".

- Nismo želeli da dođemo do ove tačke, ali postupci britanske laburističke vlade doveli su nas ovde - poručio je Sar i da će "sedam diplomata ostati".

Gideon Sar, ministar spoljnih poslova Izraela Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Šef britanske diplomatije Ed Miliband je odmah odgovorio na ovo, objavivši u saopštenju da je Velika Britanija jasno stavila do znanja da "ne prihvatamo da vlada Izraela ima zakonsko pravo da zatvori britanski generalni konzulat u Jerusalimu, koji je tamo skoro 200 godina".

- Vlada Velike Britanije ponavlja dugogodišnji stav da je istočni Jerusalim okupirana teritorija. Nakon razgovora sa vladom Izraela, zgrada našeg generalnog konzulata neće biti zatvorena i od danas će se zvati Misija Velike Britanije u Jerusalimu. Misija Velike Britanije u Jerusalimu je nezavisna, operativna i nastaviće da pruža vitalne usluge i naš rad sa palestinskim narodom - naveo je Miliband.

1/7 Vidi galeriju Ed Miliband, ministar spoljnih poslova Velike Britanije Foto: WILL OLIVER/EPA, ANDY RAIN/EPA

On je dodao da će "ovo osigurati održavanje dugogodišnjeg britanskog prisustva i ulogu Velike Britanije u podršci rešenju dve države".

- Bez razumevanja, ne bismo imali neophodne garancije za bezbednost i zaštitu našeg osoblja i prostorija. Shodno tome, Velika Britanija je privremeno povukla određeni broj zaposlenih i porodica kako bi osigurala njihovu bezbednost. Radićemo u narednim mesecima na ponovnom jačanju našeg prisustva i nećemo preduzimati recipročne mere dok su takvi razgovori u toku i kredibilni. Velika Britanija čvrsto stoji iza mera koje smo preduzeli 8. septembra, u saradnji sa međunarodnom zajednicom, u znak podrške rešenju o dve države kako bi se obezbedio mir i bezbednost za narod Izraela i Palestine - zaključio je Miliband.

Britanska televizija navodi da je Miliband mislio na izjave koje je dao u Donjem domu parlamenta da je "novi pristup" neophodan jer bi planovi za izgradnju na Zapadnoj obali učinili rešenje o dve države "neodrživim".