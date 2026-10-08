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Antonela Di Jelsi i njena petnaestogodišnja ćerka Sara Di Vita preminule su 27. i 28. decembra 2025. godine u bolnici u gradu Kampobaso, u italijanskoj regiji Molize.

Mesecima se verovalo da je reč o trovanju hranom, ali su naknadne analize otkrile prisustvo ricina - jednog od najopasnijih biljnih otrova.

Italijanski istražitelji pokušavaju da utvrde kako je otrov dospeo do žrtava, a prema pisanju tamošnjih medija, zatražena je i pomoć američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) u proveri mogućih digitalnih tragova.

Tužilaštvo u Larinu vodi istragu zbog sumnje na dvostruko ubistvo sa umišljajem, za sada protiv nepoznatog počinioca.

Antonela Di Jelsi Foto: Facebook

Porodična večera posle koje su se pojavili prvi simptomi



Pjetrakatela je malo mesto u regiji Molize, sa oko hiljadu stanovnika, u kojem je porodica živela pre tragedije. Prema dosadašnjoj rekonstrukciji događaja, Antonela, njen suprug Đani i petnaestogodišnja Sara večerali su zajedno 23. decembra, dok starija ćerka Aliće nije bila kod kuće.

U narednim danima sve troje dobili su mučninu, povraćanje i bolove u stomaku, što je u početku ukazivalo na gastroenteritis ili trovanje hranom. Majka i ćerka primljene su u bolnicu, ali su potom puštene na kućno lečenje. Njihovo zdravstveno stanje ubrzo se naglo pogoršalo. Sara je preminula 27. decembra, a Antonela narednog jutra. Đani je preživeo.

Upravo različit ishod kod članova porodice koji su imali slične simptome postao je jedan od važnih elemenata istrage.

Ricin je otkriven tek mesecima posle tragedije



Obdukcija i naknadne toksikološke analize pokazale su da su majka i ćerka preminule od trovanja ricinom. Nalazi obdukcije potvrđeni su u julu, a uzorci biološkog materijala poslati su na dodatne analize u Institut "Robert Koh" u Berlinu.

Istražitelji nastoje da utvrde kako je otrov dospeo do žrtava - da li se nalazio u hrani ili piću, kako je unet u porodičnu kuću i ko je mogao da ga upotrebi.

Krajem jula u Pjetrakateli su boravili stručnjaci Instituta "Robert Koh", pripadnici nemačkog Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) i italijanski forenzičari.

U porodičnoj kući proveli su više od deset sati i prikupili 131 uzorak iz različitih prostorija, sa odeće, nameštaja i drugih predmeta.

Među 73 uzorka hrane i drugih predmeta nalazili su se ostaci obroka i pića, dve flaše za vodu i staklena bočica sa tamnim granulastim sadržajem.

Prikupljeni materijal poslat je u Berlin, gde se ispituje moguće prisustvo ricina ili delova biljke ricinus. Rezultati nemačkih analiza još nisu u potpunosti objavljeni.

Digitalni tragovi i pomoć američkog FBI-ja



Istraga je proširena i na digitalne uređaje i internet aktivnosti osoba koje bi mogle da budu povezane sa slučajem. Policija je zaplenila računare, mobilne telefone, tablete, USB memorije i druge elektronske uređaje.

Istražitelji proveravaju istoriju internet pretraga i elektronsku prepisku, pokušavajući da utvrde da li je neko pre tragedije tražio informacije o ricinu ili drugim otrovima.

Prema navodima pojedinih italijanskih medija, pažnju istražitelja privukle su i objave i pitanja o otrovima brzog dejstva na platformi Redit, zbog čega je zatražena pomoć američkog FBI-ja.

Međutim, Tužilaštvo u Larinu je 2. oktobra demantovalo navode da su identifikovani konkretan računar ili IP adresa sa koje je pretraživan način pripreme ricina u prahu.

Zbog toga se provera digitalnih tragova za sada posmatra kao jedan od pravaca istrage, a ne kao dokaz koji ukazuje na određenog počinioca.

Porodica Di Vita Foto: Privatna arhiva

Saslušanja članova porodice i neobičan nalaz tokom pretresa



Tokom istrage saslušani su brojni članovi porodice, prijatelji i osobe koje su bile u kontaktu sa preminulima. Posebna pažnja posvećena je porodičnim odnosima i rekonstrukciji događaja u danima koji su prethodili tragediji.

Đani Di Vita, suprug Antonele i otac Sare, saslušavan je više puta, a krajem septembra policija je pretresla i njegovu kancelariju, odakle su odneti računari i drugi elektronski uređaji.

On, međutim, nije osumnjičen za dvostruko ubistvo, a prema poslednjim javno dostupnim informacijama, u ovom slučaju nema osumnjičenih. Tokom pretresa krajem septembra istražitelji su u Đanijevom novom stanu pronašli i torbu koja je pripadala preminuloj Antoneli. Prema pisanju italijanskih medija, u torbi su se nalazili fotografije, nakit, dve sveske i USB memorija.

Zašto je torba bila u tom stanu i da li njen sadržaj može da pomogne u rasvetljavanju slučaja, tek treba da bude utvrđeno.

Karabinjeri Foto: Shutterstock

Ricin - redak otrov čiji simptomi podsećaju na stomačnu infekciju



Slučaj iz Pjetrakatele opisuje se kao jedan od najneobičnijih slučajeva trovanja ricinom u Evropi. Ricin je izuzetno opasan otrov biljnog porekla, ali su trovanja njime retka i često ih je teško prepoznati u početnoj fazi.

Prema naučnoj analizi slučajeva zabeleženih od 1980. do 2020. godine, u svetu je dokumentovano svega 50 trovanja ricinom, od kojih 12 u Evropi. Većina je bila posledica slučajnog izlaganja, najčešće gutanja delova biljke ricinus, dok su smrtni ishodi bili izuzetno retki.

Prvi simptomi trovanja, poput bolova u stomaku, mučnine i povraćanja, mogu da podsećaju na uobičajenu stomačnu infekciju, zbog čega je prepoznavanje uzroka otežano.

Slični simptomi zabeleženi su i kod Antonele i njene petnaestogodišnje ćerke. Prema najnovijim informacijama iz istrage, u njihovim uzorcima pronađene su količine ricina višestruko veće od smrtonosne doze.

Ukoliko se potvrdi da su namerno otrovane, istražitelji će morati da utvrde ne samo ko je upotrebio otrov već i kako je došao do njega i da li je unapred poznavao njegova svojstva.

Uprkos međunarodnoj saradnji, forenzičkim analizama i proveri digitalnih tragova, za sada nema uhapšenih ni optuženih.

Tužilaštvo nastavlja da rekonstruiše poslednje dane života majke i ćerke, nastojeći da odgovori na ključno pitanje – kako je smrtonosni otrov dospeo do njih i ko je odgovoran za njihovu smrt.