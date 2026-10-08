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Američki državni sekretarMarko Rubiodanas je izjavio da je rat u Ukrajini u opasnoj pat-poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rešenja za okončanje sukoba.

"Voleli bismo da vidimo dogovoreno rešenje za ovaj rat koje je trajno, izdržljivo i pravedno. I to je ono čemu smo posvećeni da nastavimo da radimo", rekao je Rubio tokom posete Portugalu, prenosi Rojters.

Pat-pozicija je termin iz šaha koji označava situaciju u kojoj niko od igrača ne može da napravi sledeći korak, pa je igra u "zastoju", objašnjava se.

Rubio je rekao da bi eskalacije mogle da izazovu širi sukob.

"Ta eskalacija bi mogla da se pretvori u kampanju sabotaže u susednim zemljama koje su članice NATO. Druge stvari mogle bi brzo da pretvore ono što je rat između dve zemlje u mnogo širi i daleko opasniji regionalni sukob", izjavio je on.

Prema njegovim rečima, rat u Ukrajini mora da se završi pregovaračkim rešenjem.

"Što pre, to bolje. Sjedinjene Države su spremne da olakšaju to. Pokušali smo. Nastavićemo da pokušavamo. Ali takođe nećemo ulagati u besmislene procese ako ne možemo da postignemo napredak", zaključio je Rubio.