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Bivša prva dama Venecuele traži puštanje iz zatvora dok ona i njen suprug čekaju suđenje po optužbama SAD za trgovinu drogom, piše Asošiejted pres (AP).

Silija Flores, supruga bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, "zaslužuje priliku da čeka suđenje u kućnom pritvoru" dok se bori sa srčanim oboljenjem koje se pogoršalo otkako je u zatvoru, naveli su njeni advokati u sudskim dokumentima podnetim u sredu.

Advokati Mark Doneli i Andres Sančez zatražili su od sudije da joj dozvoli da napusti savezni zatvor u Bruklinu i pređe u kuću u okviru nadležnosti saveznog suda na Menhetnu, gde bi ona i Maduro trebalo da se suoče sa suđenjem sledećeg juna.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tamo bi, prema rečima advokata, bila pod 24-časovnim naoružanim nadzorom i bilo bi joj dozvoljeno da prima samo one posetioce koje odobre sud i savezni tužioci. Kuća bi bila pod video-nadzorom, a njeni telefonski razgovori bi se snimali, naveli su advokati.

Savezni tužioci još nisu podneli odgovor. Portparol kancelarije američkog tužioca na Menhetnu odbio je da komentariše slučaj. Sudija Alvin K. Helerstajn još nije doneo odluku o zahtevu Floresove.

Maduro i Flores negiraju krivicu

Floresova (69) i Maduro (63) nalaze se u zatvoru u Bruklinu otkako su ih američke snage uhapsile u njihovoj kući u Karakasu tokom noćne racije početkom januara i prebacile u Njujork.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oboje su se izjasnili da nisu krivi po optužbama da su učestvovali u zaveri za slanje kokaina u SAD. U posebnom sudskom podnesku, nedavno su zatražili odbacivanje optužnice, pozivajući se na imunitet koji uživaju kao lider i prva dama strane države.

Advokati Floresove naveli su da ona godinama živi sa prolapsom mitralnog zalistka, ali da od trenutka hapšenja i potonjeg smeštanja u Metropolitenski pritvorski centar u Bruklinu nije primila mesečnu injekciju neophodnu za lečenje tog oboljenja.

Umesto toga, kako su izjavili Doneli i Sančez, prepisani su joj aspirin u niskoj dozi, statin, diltiazem i nitroglicerin za ublažavanje bolova u grudima. Ona konstantno pati od refluksa i gastritisa, izgubila je dva kutnjaka i smršala više od 11,3 kilograma.

Lekari su Floresovoj savetovali da se podvrgne srčanoj kateterizaciji, što bi moglo dovesti do daljih kardioloških intervencija, naveli su njeni advokati. U tom slučaju, kako su istakli, biće joj potrebno "dovoljno vremena za oporavak od eventualnih zahvata, i to u okruženju koje pogoduje njenom oporavku".

Osoblje zatvora "ponašalo se izuzetno s poštovanjem prema njoj i njenom suprugu", a Flores "ne osporava da je dobila odličnu negu od medicinskih radnika" u zatvoru i bolnici, napisali su Doneli i Sančez.

NOVE OPTUŽBE PROTIV MADURA

Američki tužioci podigli su danas optužnicu protiv bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores za zaveru radi vršenja torture, nakon već postojećih optužbi za trgovinu drogom i oružjem, što su negirali.

Maduro i njegova supruga nalaze se u pritvoru u Njujorku od januara, nakon što ih američka vojska uhapsila u raciji na njihovom imanju u Karakasu, a suđenje je zakazano za jun naredne godine, prenosi BBC.

Organizacije za ljudska prava u Venecueli i bivši zatvorenici već dugo osuđuju ono što opisuju kao „sistematsku torturu” u venecuelanskim zatvorima.

Nikolas Maduro - trenutak hapšenja Foto: Printskrin društvene mreže

Nove optužbe odnose se na navodnu torturu nad državljanima SAD, koji su bili zatočeni u Venecueli tokom Madurove vladavine.

Proširena optužnica, koja je četvrtak objavljena, tereti bivši predsednički par da su „učvrstili vlast” upravljajući „sistemom represije koji se zasnivao na nasilju nad političkom opozicijom, proizvoljnim hapšenjima i torturi nad pritvorenicima, uključujući državljane Sjedinjenih Država”.

Prema navodima optužnice, tortura je uključivala „elektrošokove, gušenje, silovanje, prinudno skidanje odeće, dugotrajnu izolaciju, izgladnjivanje, kažnjavanje u samicama i psihološku torturu”.