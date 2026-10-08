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Pionir softverskog inženjerstva, čiji je revolucionarni softver pomogao da prvi ljudi stignu na Mesec, preminula je u 90. godini.

Margaret Hamilton imala je ključnu ulogu u jednom od najvećih dostignuća čovečanstva, predvodeći tim koji je radio na računarskim sistemima zahvaljujući kojima je istorijska NASAmisija Apolo 11 mogla da bude izvedena.

Margaret Hamilton Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Njenu smrt 30. septembra potvrdio je Masačusetski institut za tehnologiju (MIT), gde je radila više od 15 godina.

Hamilton je pomogla da se istraživanje svemira unapredi nakon što je razvila softver koji je sprečio da se misija Apolo 11 pretvori u katastrofu tokom poslednjih trenutaka sletanja.

U julu 1969. godine, astronauti Nil Armstrong i Baz Oldrin pripremali su se da se spuste na površinu Meseca kada su se u njihovoj letelici iznenada oglasili alarmi.

Apolo 11 Foto: EPA / NASA

Računar u letelici bio je preopterećen, što je pretilo da ugrozi istorijsko sletanje samo nekoliko trenutaka pre dodira sa površinom.

Međutim, zahvaljujući pionirskom radu Hamilton i njenog tima, računar je mogao da odredi prioritet najvažnijim operacijama, dok je manje važne zadatke ostavljao po strani.

Njihov revolucionarni softver, zasnovan na određivanju prioriteta, omogućio je letelici da nastavi spuštanje, čime je Armstrongu i Oldrinu omogućeno da bezbedno slete na Mesec.

Ovaj uspeh učvrstio je mesto Hamiltonove u istoriji istraživanja svemira, iako njen doprinos nije dobio široko priznanje sve do nekoliko decenija kasnije.

Odajući počast naučnici, MIT je saopštio: "Reći da je Hamilton bila pionir, reći da je bila ispred svog vremena bilo bi dramatično potcenjivanje."

Pionir softverskog inženjerstva

Hamilton je 1959. godine počela da radi na MIT-u, a kasnije je vodila njegov odsek za softversko inženjerstvo, gde je nadgledala razvoj i testiranje softvera za upravljanje letelicama NASA-inog programa Apolo.

Pomogla je i da se popularizuje termin "softversko inženjerstvo" u vreme kada je kompjutersko programiranje još bilo nova oblast. U razgovoru za "Gardijan" 2019. godine, Hamilton je govorila o tome šta ju je privuklo izuzetnom izazovu slanja ljudi u svemir.

Nil Armstrong na Mesecu Foto: EPA/NASA

- Privukla me je sama ideja, ali i činjenica da to nikada ranije nije bilo urađeno. Bila sam prvi programer koji se pridružio timu i prva žena koju su zaposlili - rekla je.

Njen rad ostao je zabeležen na čuvenoj fotografiji iz 1969. godine, na kojoj Hamilton stoji pored ogromne gomile odštampanog kompjuterskog koda razvijenog za misije Apolo.

Ogromna gomila dokumenata bila je visoka kao i sama Hamiltonova, pokazujući koliki je obim posla bio potreban da bi astronauti otišli na Mesec.

Hamilton je rođena u Indijani1936. godine. Najpre je 1955. studirala matematiku na Univerzitetu Mičigen, a potom se prebacila na Erlham koledž. Diplomirala je matematiku 1958. godine, a naredne godine preselila se u Boston sa suprugom.

Ono što je u početku počelo kao način da izdržava svoju porodicu, na kraju je preraslo u karijeru koja će promeniti tok istraživanja svemira.

Nakon što je sredinom 1970-ih napustila MIT, Hamilton je osnovala sopstvene softverske kompanije, među kojima je bila i kompanija "Hamilton tehnolodžis" iz Masačusetsa.

Njen izuzetan doprinos prepoznat je 2016. godine, kada joj je tadašnji predsednik SAD, Barak Obama uručio Predsedničku medalju slobode, jedno od najviših civilnih odlikovanja u Sjedinjenim Državama.

Obama je tada rekao da Hamilton "simbolizuje generaciju zaboravljenih žena koje su pomogle da čovečanstvo ode u svemir".

"Njeno nasleđe nastaviće da inspiriše"

Njen nekadašnji koledž takođe joj je odao počast nakon vesti o smrti.

- Ožalošćeni smo zbog njene smrti, ali smo zahvalni što smo imali priliku da tokom njenog dugog života proslavimo njena izuzetna dostignuća - saopštio je Erlham koledž.

- Njen pionirski duh i izuzetno nasleđe nastaviće da inspirišu generacije studenata Erlhama - dodaje se u saopštenju.