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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Sjedinjene Američke Države da nisu spremne da pomognu Ukrajini, nakon što je u ruskom bombardovanju danas poginulo najmanje 30 ljudi, čime je ukupan broj žrtava u poslednje dva dana porastao na više od 70.

Nekoliko sati nakon što su u napadu na grad Kramatorsk pogođena dva autobusa, Zelenski je kritikovao nastojanja Vašingtona da održi ekonomske veze sa Rusijom, dok istovremeno pokušava da posreduje u ratu koji traje duže od četiri godine, prenosi Rojters.

Obraćajući se novinarima u Prilukiju, Zelenski je pozvao SAD da udovolje njegovim zahtevima za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom servisu „Starlink”, kako bi se olakšalo gađanje ruskih lansera balističkih raketa.

„Omogućite nam Starlink.Učinili ste to kada ste reagovali na Iran. Rekao sam sasvim otvoreno – dajte nam ga, pomozite nam da odbranimo svoje nebo i uspostavimo dominaciju na njemu, a onda će Putin sesti za pregovarački sto”, rekao je Zelenski.

Ukrajina poslednjih meseci nastoji da preuzme inicijativu na bojnom polju od Rusije, ali i dalje trpi velike posledice sve brutalnijeg vazdušnog rata.

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„Gde je tu istina, gde je iskrenost, dde je taj zastoj. To se zove nespremnost”, rekao je Zelenski, osvrćući se na današnju izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da se rat nalazi u ćorsokaku i da će SAD nastaviti da rade na postizanju rešenja.

„Ne možete s jedne strane pregovarati sa Rusima o budućim ekonomskim projektima, a s druge strane govoriti da se nalazimo u nekoj vrsti diplomatskog zastoja”, kazao je ukrajinski predsednik.

On je dodao da će ukrajinski pregovarači sutra otputovati u SAD radi razgovora i pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da pojača pritisak na Rusiju uvođenjem strožih sankcija.

"Evropljani ne mogu primorati Vladimira Putina da počne pregovore, ali Amerikanci mogu učiniti više. Verujem da predsednik Tramp može učiniti mnogo više i iskreno, trebalo bi to da uradi", rekao je Zelenski.

Kritike Zelenskog dolaze istoga dana kada je Rojters objavio da Amerikanci i Rusi razmatraju mogućnost uključivanja američkih investitora u gasovod Severni tok.