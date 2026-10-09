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Stanovnicima Kijeva koji imaju prijatelje ili rođake van prestonice gradonačelnik Vitalij Kličko savetovao je da razmotre privremeno preseljenje zbog pojačanih ruskih napada.

Naglasio je da ne poziva na potpunu evakuaciju grada.

"Svakog dana stižu novi izveštaji o uništenim zgradama, povređenima ili mrtvim ljudima, kako se granatiranje našeg grada intenzivira. Danas se radi o preživljavanju", naveo je Kličko, prenosi Frans24.

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Foto: Panthermedia / Profimedia, Screenshot Twitter

Kličko je rekao da neće pozivati na potpunu evakuaciju jer, kako je naveo, ruski predsednik Vladimir Putin upravo želi da ukrajinski gradovi ostanu prazni i budu predati Rusiji.

U Kijevu se pripremaju rezervni sistemi grejanja, a skladište se gorivo, hrana i voda za piće za zimu. Kličko je upozorio da bi poremećaj vodovodne infrastrukture mogao da dovede do velike krize.

Kurir.rs/Frans24

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