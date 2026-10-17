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Na granici Letonije i Belorusije dogodio se incident koji je izazvao zabrinutost među članicama NATO-a. Naoružani i maskirani muškarci navodno su iz Belorusije ušli na teritoriju Letonije, oštetili graničnu infrastrukturu i ukrali nadzorne kamere.

Odgovornost za incident preuzela je do sada slabo poznata grupa koja sebe naziva "Crni Rusi".

Naoružani muškarci pokušali da prebace 20 migranata



Incident se dogodio u noći između 5. i 6. oktobra, na granici Letonije i Belorusije. Prema navodima letonskih bezbednosnih službi, naoružani muškarci skrivenih lica pokušali su da prebace oko 20 migranata iz Belorusije u Letoniju.

Letonski vojnici su intervenisali i u početku sprečili prelazak granice. Maskirani muškarci navodno su im pretili, a nekoliko sati kasnije neki od njih ipak su uspeli da uđu na teritoriju Letonije.

Prema navodima vlasti, oštetili su električni razvodni ormar i ukrali nadzorne kamere, nakon čega su se povukli u Belorusiju.



"Ovo je bio samo test"



Nakon incidenta, na Telegramu se pojavio snimak u kojem grupa "Crni Rusi" preuzima odgovornost za događaje. Maskirani govornik, koji koristi izmenjen glas i predstavlja se kao "Neman", poručio je da je akcija bila samo test za Letoniju koji ona nije položila.

- Uskoro ćete videti nešto slično i na drugim delovima naše granice - zapretio je.

Potom se obratio i zapadnim saveznicima Letonije.

- Evropska unija i NATO su kolos na glinenim nogama koji će se srušiti nakon našeg prvog udarca - izjavio je.

Za sada nije poznato da li grupa zaista ima kapacitete da izvede nove napade.



Da li iza svega stoje ruske obaveštajne službe?



Identitet muškaraca još nije utvrđen, a nema pouzdanih informacija ni o tome ko finansira ili kontroliše grupu.

Pojedini letonski bezbednosni stručnjaci smatraju da bi iza nje mogle da stoje ruske i beloruske obaveštajne službe.

Stručnjak za istočnu Evropu, Aleksander Fridman rekao je za nemački medij NTV da teško može da zamisli da se takva akcija odvila bez znanja beloruskih vlasti.

Sumnje su zato usmerene i ka krugu beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prema pisanju lokalnih medija, letonska služba državne bezbednosti pokrenula je krivični postupak zbog sumnje na formiranje kriminalne organizacije. Ipak, nema zvanične potvrde da akcijom direktno upravlja Moskva.

Podsećanje na Putinove "zelene ljude"



Incident podseća na rusko zauzimanje Krima 2014. godine. Tada su se pojavili naoružani vojnici u zelenim uniformama, bez vidljivih državnih oznaka, koji su zauzeli važne administrativne zgrade, policijske stanice i vojne objekte. Postali su poznati kao "zeleni ljudi".

Takva taktika omogućila je Rusiji da u početku negira direktnu umešanost. Stručnjaci u aktuelnim događajima vide moguće paralele sa takozvanim hibridnim ratovanjem, koje kombinuje vojni pritisak, prikrivene operacije i političko zastrašivanje.



Istočno krilo NATO-a pod pritiskom



Letonija je članica NATO-a i Evropske unije od 2004. godine. Pokušaji prebacivanja migranata preko granice iz Belorusije već godinama predstavljaju problem, ali se najnoviji incident izdvaja zbog navodnog direktnog sukoba maskiranih i naoružanih muškaraca sa letonskim bezbednosnim snagama.

Letonske oružane snage opisale su događaj kao neuobičajeno otvorenu i agresivnu provokaciju. Posebnu zabrinutost izazvale su pretnje novim akcijama.