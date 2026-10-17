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Laki avion je upao u poteškoće i srušio se severoistočno od mesta Drimen u Škotskojoko 16:45 sati u petak. Hitne službe brzo su stigle na mesto nesreće, ali su muškarac star 80 godina i tinejdžer proglašeni mrtvima.

O nesreći je obavešteno Odeljenje za istraživanje avionskih nesreća (AAIB), a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pada. U tom području uvedena su privremena ograničenja vazdušnog saobraćaja kako bi se omogućilo sprovođenje istrage.

Portparol škotske policije saopštio je da su policajci u petak, 16. oktobra 2026. godine, oko 16:45 sati dobili prijavu o padu lakog aviona severoistočno od Drimena.

- Hitne službe izašle su na mesto nesreće, gde su šesnaestogodišnji dečak i muškarac star 80 godina proglašeni mrtvima. Njihove porodice su obaveštene - navedeno je u saopštenju.

Policija je potvrdila da je o nesreći obavešten AAIB i da se nastavlja prikupljanje informacija kako bi se utvrdilo šta se dogodilo.

Nakon pada aviona uvedena su privremena ograničenja vazdušnog saobraćaja iznad područja Drimena. Očekuje se da će ostati na snazi određeno vreme, dok istražitelji budu obavljali svoj posao. Ograničenja se odnose i na dronove.