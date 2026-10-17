Remzi Tomas Lajons, 47-godišnjak iz Punta Gorde na Floridi, optužen je da je ušao u lokalnu prodavnicu i nožem za otvaranje kutija posekao po licu jednog kupca, jer je žrtva izgledala kao da je rođena šezdesetih godina prošlog veka.

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Muškarac iz Punta Gorde na Floridi optužen je da je ušao u lokalni supermarket i skalpelom napao kupca, zasekavši ga po licu, samo zato što mu je žrtva izgledala kao osoba rođena šezdesetih godina prošlog veka, što je osumnjičenom iz nekog razloga smetalo.

Remzi Tomas Lajons (47) suočava se sa optužbom za teško fizičko nasilje nakon što je u subotu uveče, bez ikakvog povoda, oštrim predmetom napao 70-godišnjeg muškarca u supermarketu Publiks, saopštila je policija.

Stariji muškarac ispričao je policajcima da se nalazio u jednom od prolaza između rafova kada je osetio nešto nalik udarcu pesnicom u levu stranu lica, navodi se u policijskom izveštaju o hapšenju, u koji su lokalni mediji imali uvid.

Kada se okrenuo, ugledao je Lajonsa kako stoji i gleda u njega, držeći skalpel u ruci.

Žrtva je ispričala da je, kada je sklonila ruke sa lica, ugledala krv i shvatila da je napadnuta oštrim predmetom.

"Izgledao je kao da je iz šezdesetih godina"

Policajci iz Punta Gorde stigli su u supermarket nakon prijave napada i zatekli Lajonsa kako stoji blizu ulaza, sa rukama na glavi.

Osumnjičeni je priveden, a policiji je rekao da ima nedijagnostikovanu mentalnu bolest i da ne voli "eru šezdesetih godina".

Kada su ga policajci upitali zašto je kod sebe imao skalpel, Lajons je odgovorio da je u prodavnicu došao sa namerom da nekoga ubije.

Rekao je da mu je stariji muškarac "izgledao kao da je iz šezdesetih godina" i da je zbog toga poželeo da ga "eliminiše".

"Samo sam ga izvukao iz džepa i zabio mu ga u vrat", rekao je Lajons, dodajući da je nakon napada bacio skalpel u prolaz između rafova kako policajci ne bi bili uznemireni kada stignu.

Osumnjičeni je takođe priznao da je prethodna dva dana razmišljao o tome da nekoga napadne.

"Ko bi pomislio da, dok sasvim normalno kupujete namirnice i gledate svoja posla, može da vam priđe potpuni stranac i jednostavno vas napadne? To je veoma zastrašujuće", izjavila je Kim Blek, koja radi u obližnjoj firmi, za Gulf Coast News.

Žrtva završila u bolnici, napadač odranije poznat policiji

Sedamdesetogodišnji muškarac zbrinut je u lokalnoj bolnici zbog duboke posekotine koja se protezala od levog obraza, blizu usta, preko donje vilice do vrata.

Lekari su morali da mu stave više šavova.

Lajons je smešten u zatvor okruga Šarlot, gde se, prema poslednjim informacijama od ponedeljka popodne, i dalje nalazio.

Prema dostupnim evidencijama koje je pregledao list Independent, Lajons je već bio pritvaran u istom zatvoru zbog optužbi za fizičko nasilje 2023. i 2025. godine.

"Definitivno postoji nešto u vezi sa njegovim mentalnim zdravljem što bi trebalo proveriti", rekao je jedan meštanin za WINK News.

Drugi stanovnik izrazio je zaprepašćenje zbog incidenta.