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U ruskim napadima u petak, 16. oktobra, poginulo je najmanje osmoro ljudi, a ranjeno 60 širom Ukrajine. Pogođena su dva tržna centra, a nakon udara na energetsku mrežu više od milion ljudi ostalo je bez struje, saopštili su zvaničnici.

U napadima na tri gradska okruga Harkova, na istoku zemlje, poginuli su 71-godišnja žena i 58-godišnji muškarac, dok je još 12 osoba ranjeno, izjavio je Oleh Sinjehubov, načelnik Harkovske oblasti. On je prethodno saopštio da je poginulo troje ljudi.

U novim ruskim napadima tokom večeri povređeno je još devetoro ljudi, naveli su zvaničnici. U napadima na Kramatorsk, grad na prvoj liniji fronta u Donjeckoj oblasti, poginule su dve osobe, dok su još dve stradale u Dnjepropetrovskoj oblasti na jugoistoku Ukrajine.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike saopštilo je da su ekipe za popravku mreže ponovo uspostavile snabdevanje strujom za više od milion ljudi koji su ostali bez električne energije zbog ruskih napada. Ostaje nejasno koliko je ljudi i dalje bez struje.

U severozapadnoj Volinjskoj oblasti, koja se graniči sa Poljskom, u napadu dronom na postrojenje za preradu hrane poginula je jedna osoba, a osam ih je ranjeno, prema rečima regionalnog guvernera Romana Romanjuka.

On je naveo da je tokom jutra oko 370.000 ljudi privremeno ostalo bez struje, ali da je za njih 100.000 snabdevanje kasnije obnovljeno.

Gradonačelnik Lucka, administrativnog centra Volinjske oblasti, Andrij Razumovski izjavio je na Fejsbuku da bi prekid u snabdevanju električnom energijom mogao da traje najmanje 24 sata.

Romanjuk je rekao da su se napadi dronovima nastavili tokom celog dana. U gradu Kovelju, koji se nalazi na važnom putnom pravcu od Kijeva ka Poljskoj, pogođen je carinski terminal, a zapaljeno je oko deset kamiona.

U ruskim napadima pogođena su i dva tržna centra - jedan u Sumiju, koji se nalazi blizu linije fronta i drugi u susednoj Rivnenskoj oblasti. Reč je o najnovijim napadima u nizu udara na tržne centre i pijace.

Na fotografijama koje su objavile hitne službe u Sumiju vide se tragovi krvi na podu i oštećen ulaz u tržni centar.

Jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno kada su dronovi pogodili veliki tržni centar i druge lokacije u Rivnu, izjavio je regionalni guverner Oleksandr Koval.