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Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je u četvrtak da Moskva aktivno uzvraća na nedavne ukrajinske napade na ruske centre za obradu podataka, dok je istovremeno umanjio značaj nedavnih napada dronovima na rafinerije nafte, javlja Moskva tajms.

"Oni su napravili prvi korak, a mi smo počeli da odgovaramo. Sada kukaju zbog energetskih, ali i drugih objekata, uključujući centre za obradu podataka. Oni su prvi počeli. Nije trebalo to da rade", rekao je Putin putem video-linka na poslovnom forumu.

Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

"Pre nego što su preduzeli taj korak, trebalo je dobro da razmisle o posledicama", poručio je članovima poslovnog udruženja "Delovaja Rosija".

Njegove prve javne izjave kojima je potvrdio napade dronovima na centre za obradu podataka kompanija Jandeks i Sberbank ovog meseca u suprotnosti su sa izveštajima samog ruskog Ministarstva odbrane, koje je saopštilo da je još prošlog meseca počelo da gađa ukrajinske centre za obradu podataka.

Putin umanjuje značaj napada na ruske rafinerije

Na istom forumu Putin je umanjio značaj nedavnih ukrajinskih napada na ruske rafinerije, uključujući požar koji je u četvrtak izbio u rafineriji kompanije Rosnjeft u Rjazanju.

"Pogode ponešto tu i tamo. Ništa naročito značajno, ali ipak nastavljaju sa tim", rekao je ruski predsednik, komentarišući napade na rafinerije.

Putin je takođe priznao da ruske bezbednosne službe nisu uspele da predvide napade na komercijalne logističke centre, poput onih koje koriste kompanije Vajldberiz i Ozon.

"Oni stalno preduzimaju korake koje smo, iskreno govoreći, verovatno morali da predvidimo, ali smo mislili da im neće pasti na pamet da to urade. Ipak su se dosetili", rekao je Putin, odgovarajući na pitanje Tatjane Kim, suosnivačice kompanije Vajldberiz.

(Kurir.rs/TheMoscowTimes)

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