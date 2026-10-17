PUTIN MOŽE DA ODAHNE! Tramp zaustavio nove sankcije i carine Rusiji!
- Uredba obuhvata carine na rusku robu i kazne za kupovinu ruske nafte i gasa, a Bela kuća tvrdi da je to u nacionalnom interesu SAD
Američki predsednik Donald Tramp izuzeo je Rusijuod brojnih američkih sankcija i carina samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da stupe na snagu na osnovu zakona koji je potpisao prošlog meseca.
Mere su uključivale carine na rusku robu i kazne za kupovinu ruske nafte i gasa. U izvršnoj uredbi koju je Bela kuća objavila u petak, Tramp je naveo da je ova odluka u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država.
Zakon je osmišljen kako bi se pojačao pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine.
Tramp se, međutim, u poslednje vreme sve više približava Moskvi, dok istovremeno javno kritikuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, uključujući i izjave da je Ukrajini potreban novi lider.
Nove mere mogle bi da dovedu do dodatnog rasta cena nafte uoči američkih međuizbora, koji će se održati 3. novembra, a na kojima se republikanci Donalda Trampa bore da zadrže tesnu većinu u oba doma Kongresa.
Analitičari su upozorili da bi dodatni pritisak na cene energenata bio posebno problematičan za Amerikance, koji se već suočavaju sa poskupljenjima, uglavnom pripisanim američko-izraelskom ratu protiv Irana.
U uredbi se navodi da će izuzeće ostati na snazi sve dok Tramp ili njegovi najviši zvaničnici ne procene da je "potrebno preduzeti dalje mere".
Tramp je sredinom septembra potpisao Zakon o sankcionisanju Rusije i Irana iz 2026. godine, nazvan po republikanskom senatoru Lindziju Grejemu.
- Podneo sam Kongresu potvrdu da je izdavanje takvog izuzeća u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država - naveo je Tramp u uredbi.
Zemlje poput Kine i Indije, koje spadaju među najveće kupce ruske nafte, izrazile su zabrinutost zbog zakona o sankcijama Rusiji.
Peking je saopštio da se "dosledno protivi eksteritorijalnoj jurisdikciji koja nema osnovu u međunarodnom pravu", dok je Indija upozorila Vašington da bi nove carine mogle da utiču na bilateralne odnose.
Zakon omogućava predsedniku da odustane od primene sankcija jednostavno tako što će obavestiti Kongres da je procenio da one nisu u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država.
Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije, nazvao je Trampovu odluku "istorijskim trenutkom".
On je na društvenoj mreži Iks napisao da je zakon mogao praktično da dovede do potpunog prekida ekonomske saradnje između Rusije i SAD.