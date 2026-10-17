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Američki predsednik Donald Tramp izuzeo je Rusijuod brojnih američkih sankcija i carina samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da stupe na snagu na osnovu zakona koji je potpisao prošlog meseca.

Mere su uključivale carine na rusku robu i kazne za kupovinu ruske nafte i gasa. U izvršnoj uredbi koju je Bela kuća objavila u petak, Tramp je naveo da je ova odluka u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država.

Zakon je osmišljen kako bi se pojačao pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine.

Tramp se, međutim, u poslednje vreme sve više približava Moskvi, dok istovremeno javno kritikuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, uključujući i izjave da je Ukrajini potreban novi lider.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Nove mere mogle bi da dovedu do dodatnog rasta cena nafte uoči američkih međuizbora, koji će se održati 3. novembra, a na kojima se republikanci Donalda Trampa bore da zadrže tesnu većinu u oba doma Kongresa.

Analitičari su upozorili da bi dodatni pritisak na cene energenata bio posebno problematičan za Amerikance, koji se već suočavaju sa poskupljenjima, uglavnom pripisanim američko-izraelskom ratu protiv Irana.

U uredbi se navodi da će izuzeće ostati na snazi sve dok Tramp ili njegovi najviši zvaničnici ne procene da je "potrebno preduzeti dalje mere".

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Tramp je sredinom septembra potpisao Zakon o sankcionisanju Rusije i Irana iz 2026. godine, nazvan po republikanskom senatoru Lindziju Grejemu.

- Podneo sam Kongresu potvrdu da je izdavanje takvog izuzeća u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država - naveo je Tramp u uredbi.

Zemlje poput Kine i Indije, koje spadaju među najveće kupce ruske nafte, izrazile su zabrinutost zbog zakona o sankcijama Rusiji.

Peking je saopštio da se "dosledno protivi eksteritorijalnoj jurisdikciji koja nema osnovu u međunarodnom pravu", dok je Indija upozorila Vašington da bi nove carine mogle da utiču na bilateralne odnose.

1/4 Vidi galeriju Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA, MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, Baraa Anwer/AP

Zakon omogućava predsedniku da odustane od primene sankcija jednostavno tako što će obavestiti Kongres da je procenio da one nisu u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država.

Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije, nazvao je Trampovu odluku "istorijskim trenutkom".