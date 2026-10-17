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Ministar unutrašnjih poslova Albanije Ervin Demo saopštio je da je tokom četiri dana protesta u Tirani povređeno 156 ljudi, među kojima 97 policajaca, 45 demonstranata i 12 prolaznika, i pozvao je roditelje da ne dozvole da njihova maloletna deca budu uključena u nasilne incidente.

Demo je u sinoćnom saopštenju naveo da je među povređenima i četvoro maloletnika, upozorivši da je njihovo uključivanje u političke sukobe i izlaganje opasnosti neprihvatljivo, prenosi Juronjuz Albanija.

1/13 Vidi galeriju Protesti u Albaniji Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Pozvao je roditelje da spreče decu da učestvuju u napadima na policiju, uništavanju javne imovine i drugim nasilnim radnjama.

Albanski ministar je istakao da nasilje ne bi trebalo da se poistovećuje sa studentskim protestima, navodeći da je broj studenata među uhapšenima ili onima koji se suočavaju sa sudskim postupcima zbog nasilnih dela veoma mali.

On je ocenio da je reč o pokušaju preuzimanja vlasti nasiljem i optužio organizatore da ugrožavaju evropski put Albanije, poručivši da takve aktivnosti neće zaustaviti približavanje zemlje Evropskoj uniji.

Demo je povređenima poželeo brz oporavak i pozvao građane da se umesto sukoba okrenu zajedničkom radu za dobrobit zemlje.

Juče je bio četvrti dan protesta u Albaniji, dok studenti i mladi ljudi i dalje zahtevaju ostavku albanskog premijera Edija Rame, a prema poslednjim podacima policije, 152 osobe su uhapšene u nekoliko gradova širom zemlje.

Protesti u Tirani zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.