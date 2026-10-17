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Milioni Ukrajinaca koji su se vratili u svoje domove mogli bi ponovo da ih napuste tokom zime, dok Rusija nastavlja napade na civilnu infrastrukturu, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije (IOM), poznata i kao UN za migracije.

Prema izveštaju objavljenom 16. oktobra, oko 1,56 miliona Ukrajinaca koji su se vratili u zemlju do juna 2026. godine sada živi u područjima blizu linije fronta.

U tim oblastima, tri od četiri osobe imaju potrebu za materijalom za popravku oštećenih zidova, dok je za dve od četiri osobe potrebno obezbediti izolaciju i materijal za popravku krovova.

Ukupno 4,1 milion ljudi vratio se u Ukrajinu nakon što su prethodno napustili svoje domove, ne računajući interno raseljena lica, navodi se u izveštaju.

1/5 Vidi galeriju Ukrajina Kijev mrak struja Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

- Za milione Ukrajinaca izazov više nije samo pitanje da li mogu da se vrate kući, već da li tamo mogu bezbedno da ostanu. Trenutni uslovi to otežavaju - izjavio je Artur Erken, regionalni direktor IOM-a za Evropu i centralnu Aziju.

Oglasio se i zamenik šefa misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Ukrajini, Dejan Keserović.

- Zima se brzo približava Ukrajini, a za mnoge Ukrajince meseci koji dolaze mogli bi da budu najteži od početka rata punih razmera - izjavio je on.

Čak i tamo gde je grejanje dostupno, mnoge porodice ne mogu da priušte da adekvatno zagreju svoje domove. Samo 32 odsto Ukrajinaca izjavilo je da je tokom prethodne grejne sezone moglo dovoljno da zagreje svoje kuće i stanove.

U područjima blizu fronta taj procenat pao je na svega jedan odsto. Prema podacima UN za migracije, šest od deset domaćinstava smanjilo je potrošnju energije za grejanje. Gotovo 3,6 miliona ljudi i dalje je interno raseljeno širom Ukrajine od početka rata 2022. godine.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ukrajinci koji su se vratili svojim kućama u poslednja tri meseca najčešće navode da nameravaju ponovo da odu, što ukazuje na sve veću zabrinutost zbog pogoršanja životnih uslova, saopštio je IOM.

Evropske zemlje, među kojima su Poljska, Nemačka i Češka, trenutno primaju oko šest miliona ukrajinskih izbeglica.

Keserović je rekao da očekuje da se zemlje domaćini pripremaju za dolazak većeg broja Ukrajinaca ukoliko se situacija dodatno pogorša.

Ruski napadi na energetsku i drugu ključnu infrastrukturu sve više opterećuju ukrajinske sisteme za snabdevanje električnom energijom, grejanje i vodu, dok napadi dronovima i raketama širom zemlje nastavljaju da odnose živote civila, navodi IOM.

Pouzdano snabdevanje vodom postaje jedan od glavnih problema jer vodovodni sistemi u velikoj meri zavise od električne energije, upozorila je ta organizacija.

1/23 Vidi galeriju Posledice ruskog napada balističkim reaketama na Kijev, isteklo primirje nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: Efrem Lukatsky/AP, screenshot X

Agencija UN postavila je 31 solarnu elektranu za podršku vodovodnim sistemima širom Ukrajine, ali je upozorila da su potrebe i dalje ogromne.

IOM je takođe upozorio da bi nedostatak finansijskih sredstava mogao da ugrozi pružanje pomoći. Do sada je obezbeđeno manje od sedam odsto sredstava predviđenih planom odgovora na krizu u Ukrajini za 2026. godinu.

Organizacija je istakla da su hitno potrebna dodatna sredstva za poboljšanje toplotne izolacije domova, dok se domaćinstva suočavaju sa temperaturama ispod nule.

U noći između 13. i 14. oktobra, Rusija je izvela veliki raketni napad na Kijev, pogodivši stambeno naselje i gađajući nekoliko energetskih postrojenja u gradu.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

Premijer Ukrajine Serhij Korecki izjavio je da su napadnute sve tri gradske termoelektrane koje istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju, kao i ključna infrastruktura u Kijevskoj oblasti koja snabdeva strujom prestonicu i centralne delove zemlje.

U napadu je poginulo pet osoba, dok je 25 povređeno. Među žrtvama i povređenima bili su stanari stambene zgrade koja je pogođena tokom udara.