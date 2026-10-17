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Letovi iznad Moskve bili su ograničeni šestu noć zaredom, između 16. i 17. oktobra, prema podacima sa sajtova za praćenje letova i obaveštenjima ruske Federalne agencije za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija).

Najnovija ograničenja uvedena su nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 15. oktobra najavio da Ukrajinaviše neće odustajati od napada na ruske naftne rafinerije. Iste noći obustavljeni su letovi u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Rosavijacija je kasno uveče 16. oktobra saopštila da tri od četiri glavna moskovska aerodroma - Vnukovo, Domodedovo i Žukovski - obustavljaju rad zbog bezbednosnih rizika.

- Uvedena su privremena ograničenja za dolaske i odlaske aviona. Ova ograničenja su neophodna kako bi se osigurala bezbednost letova - navela je agencija.

Ranije tokom dana, rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da će civilni vazdušni saobraćaj u Moskovskoj oblasti biti pod "posebnim nadzorom" ministarstva i Rosavijacije. Prethodne večeri letovi su bili obustavljeni na sva četiri moskovska aerodroma, kao i na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu.

Iako Rosavijacija u početku nije objavila ograničenja za aerodrom Šeremetjevotokom noći između 16. i 17. oktobra, nezavisni podaci o letovima ukazivali su na poremećaje i kašnjenja. Agencija je potom oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu objavila da se privremena ograničenja uvode i na tom aerodromu.

Prema podacima servisa Flightradar24, Šeremetjevo je bilo peti aerodrom na svetu po obimu poremećaja u aviosaobraćaju, uz "ozbiljne probleme".

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je do 1:30 sati ujutru 17. oktobra presretnuto gotovo 30 dronova koji su se kretali ka prestonici.

Šesto uzastopno veče ograničenja izazvalo je duge redove putnika i stotine kašnjenja letova. Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da šalje dodatno osoblje na moskovske aerodrome kako bi se izborilo sa situacijom.

Sobjanin je tvrdio da je Ukrajina tokom noći između 13. i 15. oktobra lansirala gotovo 500 dronova na Moskovsku oblast, za koje je naveo da ih je ruska protivvazdušna odbrana sve presrela. Sledeće noći, prema njegovim tvrdnjama, iznad Moskve oboreno je gotovo 100 ukrajinskih dronova.



Ukrajina obnovila napade na ruske rafinerije



Ukrajina je tri dana obustavila napade na ruske rafinerije kako bi izašla u susret zahtevima američkog predsednika Donalda Trampa, koji je jednostrano proglasio energetsko primirje između Kijeva i Moskve.

Tramp je tvrdio da ukrajinski napadi na rafinerije podižu svetske cene nafte i dizela, iako postoje pokazatelji da je američki rat u Iranu glavni uzrok rasta cena.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Dok je Zelenski pokušavao da izađe u susret Trampu, koji je pretio da će Ukrajini uskratiti obaveštajne podatke i postigao dogovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o kupovini dizela iz Rusije, Moskva je nastavila velike napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

Zelenski je 15. oktobra saopštio da je pauza u napadima na ruske rafinerije završena.