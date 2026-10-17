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Astronomisu otkrili prvu zelenu zvezdu u istoriji, a nova studija pokazuje da astronomska tela zapravo mogu da postoje u širokom spektru različitih boja.

Boju većine zvezda određuje njihova temperatura pa su najčešće narandžaste dok su hladnije, a one najtoplije su bledo plave, preneo je britanski portal Independent.

Istraživači su ranije smatrali da beli patuljci, ostaci zvezda koji preostanu nakon što one potroše svoje nuklearno gorivo i završe životni ciklus, funkcionišu na isti način.

Nova istraživanja sugerišu da, uprkos svom imenu, beli patuljci zapravo mogu da imaju širok spektar boja.

- Kada bismo mogli da im priđemo blizu, oni bi bili roze, plavo-zeleni, žuti, ljubičasti pa čak i zeleni - navode autori studije.

Mark Holands sa Univerziteta u Vorviku, koji je predvodio ovo istraživanje, tvrdi da se većina zvezda, uključujući i većinu belih patuljaka, ponaša poput "savršenih radijatora", tako da je njihova boja gotovo u potpunosti određena temperaturom.

- Ispostavilo se da ove neverovatno guste zvezde mogu da proizvode boje koje niko nije očekivao, a neke od njih su me istinski iznenadile - rekao je Holands.

Istraživanje je pokazalo da boju određuje materijal u atmosferi zvezde, što ih svrstava u različite grupe.

One sa puno ugljenika delovaće roze ili ljubičasto, dok će one okružene ostacima starih planetarnih sistema izgledati žuto, a hladnije zvezde sa atmosferama od vodonika i helijuma biće plave.

Najveće iznenađenje bio je beli patuljak čija je temperatura oko 4.000 stepeni Celzijusa.

Ta astronomska tela usisavaju stenoviti materijal koji sadrži kalcijum, litijum i natrijum, zbog čega zvezde sijaju u šartrez zelenoj boji.

Većina belih patuljaka koji se nalaze u našoj blizini i dalje su beli.

Od 151 primerka obuhvaćenog studijom, koji se nalaze na udaljenosti od oko 65 svetlosnih godina od Zemlje, pet njih je bilo neobičnih boja, pri čemu su dva bila žuta, a tri roze.